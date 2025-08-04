Apple âm thầm xây dựng công cụ có thể cạnh tranh với ChatGPT

Apple âm thầm thành lập nhóm mới có tên là Answers, Knowledge and Information (AKI), được cho là đang khám phá các dịch vụ AI nội bộ với mục tiêu tạo ra một trải nghiệm tìm kiếm mới giống ChatGPT.

Biểu tượng Apple tại một cửa hàng ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Khi Apple giới thiệu nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) của mình vào năm ngoái, hãng đã nói rõ sẽ không có một chatbot "cây nhà lá vườn."

Thay vào đó, công ty hợp tác với OpenAI để tích hợp ChatGPT vào trợ lý ảo Siri, cho phép người dùng truy cập vào “kiến thức thế giới” mà không cần tự xây dựng sản phẩm. Tuy nhiên, định hướng đó đã thay đổi.

Theo hãng tin Bloomberg, Apple đã âm thầm thành lập một nhóm mới có tên là Answers, Knowledge and Information (AKI).

Nhóm này được cho là đang khám phá các dịch vụ AI nội bộ với mục tiêu tạo ra một trải nghiệm tìm kiếm mới giống như ChatGPT.

Dù mới ở giai đoạn đầu, nhóm đang xây dựng một “công cụ trả lời” – một hệ thống có khả năng thu thập dữ liệu từ web để trả lời các câu hỏi kiến thức chung.

Nhóm cũng đang xem xét một ứng dụng độc lập cùng với một hạ tầng back-end mới để hỗ trợ khả năng tìm kiếm trong các phiên bản tương lai của Siri, Spotlight (tính năng tìm kiếm trên các thiết bị của Apple như iPhone, iPad và máy Mac) và trình duyệt Safari.

Apple gần đây cũng bắt đầu đăng tuyển dụng cho nhóm này, với mục tiêu tìm kiếm các ứng viên có kinh nghiệm về thuật toán tìm kiếm và phát triển công cụ tìm kiếm.

Dù sản phẩm hoàn chỉnh có thể còn xa, hướng đi của Apple giờ đây đã rất rõ ràng: phát triển một phiên bản tìm kiếm kiểu ChatGPT do chính công ty này xây dựng.

Trước đây, các quản lý hàng đầu về phần mềm và tiếp thị của Apple đã bác bỏ sự cần thiết của một chatbot, cho rằng sự quan tâm của người tiêu dùng là có hạn. Họ cũng phản đối quan điểm rằng yếu tố còn thiếu này cho thấy Apple đang tụt hậu trong lĩnh vực AI.

Trong nội bộ, một số lãnh đạo của công ty thậm chí còn bày tỏ sự hoài nghi về các công cụ kiểu ChatGPT. Tuy nhiên, thực tế là các sản phẩm như ChatGPT đang phục vụ hàng trăm triệu người trên toàn cầu cho nhiều mục đích, từ giải toán, làm bảng tính cho đến tìm kiếm thông tin.

Hiện tại, nền tảng Apple Intelligence lại không cung cấp khả năng này mà chỉ tập trung vào tóm tắt thông báo, viết lại văn bản hay tạo ảnh Genmoji. Sắp tới, nền tảng này cũng sẽ có thể dịch tin nhắn và cuộc gọi.

Nhưng Apple Intelligence lại không có những tính năng tìm kiếm theo dạng đối thoại, được hỗ trợ bởi AI như trên ChatGPT hay Gemini của Google.

Trong khi đó, Siri vẫn gây thất vọng vì sự thiếu nhất quán trong trả lời các câu hỏi. Trợ lý này vẫn có thể xử lý một số truy vấn cơ bản, nhưng nó thường phải chuyển các yêu cầu khác cho ChatGPT hoặc đẩy người dùng về một trang tìm kiếm Google chung chung.

Điều này đặt Apple vào một vị thế dễ bị tổn thương. Công ty chưa bao giờ tự phát triển công cụ tìm kiếm - một phần vì Google Search tốt hơn, nhưng một phần cũng vì Alphabet trả cho Apple khoảng 20 tỷ USD mỗi năm để duy trì vị trí mặc định trên các thiết bị của hãng.

Nhưng thỏa thuận này đang có nguy cơ bị Bộ Tư pháp Mỹ phá vỡ, khiến Apple có thể mất hàng tỷ USD mỗi năm.

Chính phía Apple cũng đã thừa nhận đà tăng trưởng của mảng dịch vụ gắn liền với thỏa thuận này.Đồng thời, mảng hoạt động tìm kiếm trực tuyến đang thay đổi nhanh chóng nhờ AI tạo sinh.

Người dùng đang tìm đến các công cụ như ChatGPT theo những cách vượt xa các truy vấn truyền thống. Ngay cả người đứng đầu mảng dịch vụ của Apple, ông Eddy Cue cũng đã thừa nhận rằng tìm kiếm dựa trên AI là tương lai.

Ông đồng thời xác nhận Apple đang khám phá các mối quan hệ đối tác mới để hiện đại hóa trải nghiệm tìm kiếm trên các thiết bị của họ.

Trong cuộc đua AI, việc đi sau có thể là một lợi thế, nhưng đứng yên không phải là một lựa chọn. Với động thái trên, Apple đang cho thấy họ sẵn sàng tự mình hành động thay vì chỉ dựa vào các đối tác như chiến lược trước đây.

Nguồn TTXVN