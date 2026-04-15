Bắc Bộ chuẩn bị đón mưa lớn, trời chuyển mát từ 17/4

(Ảnh minh họa: Công Mạo/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh cường độ yếu đang di chuyển xuống phía Nam, nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ vĩ Bắc.

Theo dự báo, từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên mực 1500m, ở khu vực Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 100mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Đối với tình hình nắng nóng, ngày và đêm 15/4, các khu vực ngày nắng, nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết cụ thể tại các khu vực: Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, riêng Lào Cai ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hà Nội ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; phía Nam 31-34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, riêng phía Bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp.

"Thông tin cảnh báo dông sét, cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/; https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Ngoài ra, người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Nguồn TTXVN