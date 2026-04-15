Quyết liệt “xóa” hồ sơ quá hạn

Tính đến ngày 10/3/2026, toàn tỉnh có 8.620 hồ sơ quá hạn. Chiến dịch cao điểm 45 ngày tập trung xử lý dứt điểm toàn bộ hồ sơ thủ tục hành chính chậm hạn, quá hạn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và cải thiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp được UBND tỉnh triển khai kích hoạt mục tiêu không dừng ở việc “giải quyết cho xong” những hồ sơ tồn đọng, mà là kéo tiến độ trở lại quỹ đạo, siết chặt kỷ luật thực thi công vụ. Sau hơn ba tuần, số hồ sơ quá hạn của toàn tỉnh giảm xuống còn 3.141 - một bước chuyển rõ rệt, song cũng cho thấy chặng đường phía trước vẫn còn điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Pà Cò hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận.

Giảm nhanh nhưng chưa đều

Chỉ hơn ba tuần, toàn tỉnh đã xử lý được 5.479 hồ sơ quá hạn, tương đương 63,5% tổng số hồ sơ cần giải quyết. Đây là minh chứng cho thấy sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trong việc khắc phục tình trạng tồn đọng kéo dài, nhiều nơi đã có chuyển biến rõ nét. Có tới 71 cơ quan, đơn vị không còn hồ sơ quá hạn. Một số địa phương, ngành giảm mạnh số lượng hồ sơ tồn đọng, nổi bật như: Sở Nông nghiệp và Môi trường (đã giải quyết 96% hồ sơ quá hạn), xã Thái Hòa và Xuân Lãng (đã giải quyết 74%), xã Bình Nguyên (đã giải quyết 66%), xã Nật Sơn (đã giải quyết 51%)...

Tuy nhiên, số liệu theo tuần cho thấy nhịp độ xử lý có sự chênh lệch đáng kể. Trong hai tuần đầu của chiến dịch, bình quân mỗi tuần toàn tỉnh xử lý khoảng 2.430 hồ sơ quá hạn; sang tuần thứ ba, số hồ sơ được khắc phục là 618 hồ sơ, giảm 1.812 hồ sơ so với mức trung bình hai tuần trước.

Dữ liệu tổng hợp của Văn phòng UBND tỉnh cũng cho thấy sự khác biệt giữa các cơ quan, đơn vị. Trong khi 70 đơn vị giảm số hồ sơ quá hạn so với kỳ trước, vẫn có 20 đơn vị ghi nhận số hồ sơ quá hạn tăng. Đáng chú ý, 14 cơ quan, địa phương có số hồ sơ khắc phục bằng hoặc thấp hơn số hồ sơ phát sinh mới trong kỳ. Ở nhóm tồn đọng lớn, toàn tỉnh còn 10 cơ quan, đơn vị có trên 100 hồ sơ quá hạn; 20 đơn vị còn từ 20 đến 100 hồ sơ quá hạn. Bên cạnh đó, trong quá trình triển khai, một số địa phương tiếp tục phát sinh thêm hồ sơ quá hạn.

Từ xử lý tồn đọng đến kiểm soát chặt quy trình

Mặc dù kết quả xử lý hồ sơ quá hạn đã có chuyển biến, nhưng các chỉ số đánh giá theo Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp cho thấy chất lượng phục vụ chưa theo kịp. Tổng điểm của tỉnh đạt 94,64 điểm, tăng nhẹ so với trước, song thứ hạng vẫn đứng ở mức 25/34 tỉnh, thành phố. Trong đó, chỉ số tiến độ giải quyết đạt 18,53/20 điểm, xếp thứ 29/34; chỉ số số hóa hồ sơ đạt 20,11/22 điểm, xếp thứ 23/34. Những con số này cho thấy, áp lực hồ sơ quá hạn không chỉ dừng ở khâu xử lý nội bộ, mà đã tác động trực tiếp đến kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp chung toàn tỉnh.

Theo báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, tính đến ngày 2/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp nhận 97.047 hồ sơ, chiếm khoảng 24,4% tổng số hồ sơ toàn tỉnh - là đơn vị có khối lượng công việc lớn nhất. Trong đó, có 18.907 hồ sơ quá hạn, tương đương gần 60%. Ở cấp cơ sở, tình trạng tồn đọng tập trung tại một số địa phương có khối lượng hồ sơ lớn như Tam Sơn (733 hồ sơ quá hạn), Bình Xuyên (645 hồ sơ), Thái Hòa (434 hồ sơ)... Việc tồn đọng kéo dài ở các đơn vị đã ảnh hưởng trực tiếp đến điểm số thành phần, qua đó tác động đến kết quả chung của toàn tỉnh.

Bên cạnh khối lượng công việc lớn, các số liệu thành phần cũng phản ánh những hạn chế mang tính hệ thống. Chỉ số số hóa hồ sơ chưa đạt mức tối đa cho thấy quy trình số hóa ở một số nơi chưa bảo đảm tính đồng bộ; chỉ số thanh toán trực tuyến ở mức thấp do nhiều thủ tục chưa phát sinh phí, lệ phí hoặc hạ tầng chưa hoàn thiện. Đồng thời, việc giải quyết hồ sơ còn phụ thuộc theo cấp, khi hồ sơ được tiếp nhận ở cấp xã nhưng thời gian xử lý lại phụ thuộc vào tiến độ của cấp trên, làm kéo dài tổng thời gian giải quyết.

Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra không dừng ở việc tiếp tục giảm số lượng hồ sơ quá hạn, mà là kiểm soát chặt toàn bộ quy trình xử lý. Theo Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Văn Thành, Văn phòng UBND tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị có điểm số dưới 95 phải giải trình cụ thể từng chỉ số thành phần, làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm đến từng bộ phận, cá nhân.

Cùng với đó, các giải pháp được xác định theo hướng kiểm soát xuyên suốt quy trình: Theo dõi tiến độ theo thời gian thực, phân loại hồ sơ theo mức độ ưu tiên và siết chặt ngay từ khâu tiếp nhận. Đây là cơ sở để vừa xử lý dứt điểm hồ sơ tồn đọng, vừa hạn chế phát sinh mới trong quá trình triển khai.

Nguyễn Yến