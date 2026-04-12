Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, làm việc với Tập đoàn Geely

Nằm trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Trung Quốc từ ngày 12 đến 17/4, chiều 12/4, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm và làm việc tại trụ sở Geely Holding Group

Tiếp và làm việc với đoàn công tác tỉnh Phú Thọ có ông Andy An - Giám đốc điều hành Tập đoàn Geely Holding; ông Gui Shengyue - Giám đốc điều hành Công ty TNHH ô tô Geely; cùng lãnh đạo Tập đoàn, lãnh đạo các Công ty thành viên của tập đoàn.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cùng đoàn công tác thăm, nghe giới thiệu về mô hình vận hành nhà máy thông minh của Geely.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã giới thiệu về thế mạnh của tỉnh Phú Thọ với vị trí cửa ngõ, hạ tầng giao thông kết nối vùng đồng bộ và môi trường đầu tư thông thoáng, đặc biệt là những lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh và sản xuất thông minh, làm nền tảng phát triển bền vững.

Đại diện Geely Holding Group - một trong những doanh nghiệp ô tô hàng đầu thế giới - đã trình bày chiến lược “Smart Geely”, tập trung phát triển xe điện và chuyển đổi số, cùng định hướng mở rộng đầu tư trong thời gian tới.

Hai bên đã trao đổi sâu về khả năng hợp tác xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Phú Thọ, tập trung vào các điều kiện về hạ tầng khu công nghiệp, quỹ đất sạch, chất lượng nguồn nhân lực và các cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư của địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định, tỉnh Phú Thọ cam kết đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các dự án của Tập đoàn được triển khai nhanh chóng, hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.

Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác đã tham quan thực tế dây chuyền sản xuất và mô hình vận hành nhà máy thông minh của Geely.

Kết quả buổi làm việc mở ra triển vọng thu hút dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô điện, góp phần nâng cao vị thế của Phú Thọ trên bản đồ đầu tư quốc tế và hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao của khu vực.

P.V


 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Chủ tịch UBND tỉnh BCH Trung ương Đảng Tập đoàn tỉnh Phú Thọ Làm việc Trung Quốc Xúc tiến đầu tư Giám đốc điều hành Phát triển bền vững Dây chuyền sản xuất
