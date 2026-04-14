Thời tiết ngày 14/4: Nhiều khu vực có nắng nóng, Bắc Trung Bộ tới hơn 40 độ C

Nhiều khu vực có nắng nóng, riêng khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có nơi trên 40 độ C; Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng mưa dông khả năng gây ra lốc, sét, mưa đá.

Hai người phụ nữ che chắn nắng khi băng qua đường. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 14/4, nhiều khu vực có nắng nóng, riêng khu vực Bắc Trung Bộ nắng nóng gay gắt với nền nhiệt có nơi trên 40 độ C.

Cùng với đó, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ đề phòng mưa dông khả năng gây ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm.

Để phòng tránh nắng nóng, các chuyên gia y tế khuyến cáo, người dân hạn chế ra ngoài trời khi trời nắng nóng trong khoảng thời gian từ 10h đến 16h, nếu buộc phải ra ngoài cần mặc quần áo bảo hộ, đội mũ, nón, kính và khẩu trang để tránh ánh nắng trực tiếp. Người dân không làm việc quá lâu ngoài trời nắng hoặc trong môi trường nóng bức, tránh các hoạt động thể lực quá sức.

Khi phải làm việc trong môi trường nắng nóng cần uống đủ nước tối thiểu 1,5 đến 2 lít nước/ngày, tránh để cơ thể mất nước, mất điện giải, nếu không được bù kịp thời sẽ dẫn tới giảm khối lượng tuần hoàn dẫn tới trụy tim mạch, rối loạn điện giải nặng có thể gây tử vong.

Người dân làm việc trong môi trường thoáng mát để phòng chống say nắng, say nóng. Nếu sử dụng quạt, không nên để quạt thổi trực tiếp vào người trong thời gian dài để tránh bị cảm lạnh.

Cùng với đó, người dân cần bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, nhiều rau xanh và hoa quả để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thường xuyên kiểm tra sức khỏe, đặc biệt đối với người già, trẻ nhỏ, người mắc bệnh mãn tính, người có bệnh lý nền như huyết áp, tim mạch...

Đối với hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tiềm ẩn mạnh nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân. Lốc xoáy thường xảy ra cùng với những cơn dông mạnh. Khi có các thông tin cảnh báo mưa dông, người dân cần tránh trú ở những nơi an toàn tại các công trình xây dựng kiên cố.

Người dân lưu ý theo dõi chặt chẽ cảnh báo trên các phương tiện truyền thông để có biện pháp đề phòng thiệt hại do dông, lốc gây ra.

Diễn biến thời tiết ngày 14/4 tại các khu vực:

Phía Tây Bắc Bộ

- Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C, riêng Quảng Ninh-Hải Phòng 30-32 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

- Ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, có nơi dưới 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Duyên Hải Nam Trung Bộ

- Phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C, phía Nam 32-35 độ C.

Cao Nguyên Trung Bộ

- ngày nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ

- Ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.

Nguồn TTXVN