Lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026

Tối 13/4, tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh đã diễn ra lễ bế mạc và trao giải Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải có các đồng chí: Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan Phát thanh toàn quốc.

Về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí: Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hồng Dương, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ.

Tham dự lễ bế mạc còn có lãnh đạo sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, chuyên gia khách mời quốc tế, nhà tài trợ và đông đảo đội ngũ người làm báo phát thanh.

Chương trình văn nghệ chào mừng Liên hoan.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức với chủ đề “Phát thanh vì Việt Nam hùng cường, thịnh vượng” diễn ra từ ngày 9 đến 13/4/2026 không chỉ là dịp tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số. Liên hoan có sự tham gia của 72 đoàn với gần 350 tác phẩm ở các thể loại.

Các đại biểu tham dự lễ bế mạc.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức, tham gia Liên hoan lần này, nhiều tác phẩm có tính tìm tòi, phát hiện; nhiều cách làm phát thanh hiện đại được các nhà báo, cơ quan, đơn vị thực hiện công phu, sáng tạo, có giá trị chuyên môn cao và tạo hiệu ứng xã hội rất tích cực; chất lượng nội dung và hình thức thể hiện được nâng cao, hướng đến sự gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc và mang đậm hơi thở cuộc sống.

Nhóm tác giả của Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh vinh dự được nhận giải vàng tại Liên hoan.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải vàng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải bạc cho các tác giả, nhóm tác giả.

Đặc biệt, lần đầu tiên, Podcast được đưa vào hạng mục thi chính thức tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh năm 2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng của phát thanh trong tiến trình chuyển đổi số báo chí với sự tham gia của gần 100 tác phẩm.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải đồng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Tại lễ bế mạc, Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 đã trao 24 giải vàng, 37 giải bạc, 71 giải đồng, 60 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao 29 giải cá nhân, ekip xuất sắc.

Các đồng chí lãnh đạo trao giải cá nhân, ekip xuất sắc.

Ban Tổ chức Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026 trao tặng bằng khen cho các đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của Liên hoan.

Đặc biệt, tại Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026, Báo và Phát thanh, truyền hình Quảng Ninh đã đạt 2 giải vàng (tác phẩm Theo ánh đèn lò của nhóm tác giả: Vũ Thị Dung, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đinh Thị Phương Anh, Nguyễn Đức Anh, Lê Thị Hiền; Nhịp than- Nhịp thở ở mức -300 của nhóm tác giả: Lê Thị Lan, Nguyễn Thị Thanh Trang, Tạ Thị Ngoãn, Nguyễn Đức Anh, Cao Đặng Châu Anh); 3 giải đồng (tác phẩm Nến cong, lửa thẳng của nhóm tác giả: Nguyễn Thu Giang, Hoàng Thị Hải; Đưa câu hát làng chài về biển của nhóm tác giả: Nguyễn Thị Thiện, Đào Thùy Linh, Phan Thị Thúy Hằng, Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Thị Hằng, Đỗ Thị Loan; “Doanh nhân” của bản của nhóm tác giả: Phạm Thu Hoài, Lý Thị Thảo, Tằng A Năm, Nguyễn Đức Anh) và 1 giải người dẫn chương trình podcast xuất sắc, 1 giải kỹ thuật viên xuất sắc.

Liên hoan Phát thanh toàn quốc là hoạt động nghiệp vụ của ngành phát thanh Việt Nam, được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, nhằm phát hiện, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc của những người làm báo phát thanh cả nước. Đây không chỉ là cơ hội để các nhà báo, biên tập viên, phóng viên giao lưu, học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng các chương trình, mà còn là diễn đàn quan trọng để định hình hướng phát triển của phát thanh Việt Nam trong kỷ nguyên số, không ngừng mở rộng nội dung, tăng cường yếu tố hội nhập quốc tế, bắt kịp xu thế phát triển của thời đại.

Theo baoquangninh.vn