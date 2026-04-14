Thiết thực, lan tỏa mô hình truyền thông bình đẳng giới

Dành nguồn lực ưu tiên cho các xã vùng phía Nam của tỉnh, Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đã hỗ trợ thành lập các mô hình truyền thông bình đẳng giới trong các cấp hội, trường học. Qua đó, tác động tích cực đến nhận thức, hành vi và góp phần giải quyết những vấn đề cấp thiết cho phụ nữ, trẻ em.

Học sinh dân tộc thiểu số Trường Tiểu học và THCS Đông Phong (xã Cao Phong) mạnh dạn chia sẻ kiến thức về Luật Bảo vệ trẻ em; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Hình thành tại khu dân cư với sự tham gia tự nguyện của các tập thể, cá nhân tâm huyết, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng’’ không chỉ hỗ trợ kịp thời cho phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại mà còn là kênh tuyên truyền hiệu quả giúp nâng cao ý thức cộng đồng về phòng, chống bạo lực gia đình.

Giai đoạn 2020 – 2025, toàn tỉnh đã thành lập 141 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” với sự tham gia của 1.462 thành viên. Trong khuôn khổ dự án đã tổ chức 1 hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng mô hình và 1 hội thi Tuyên truyền viên giỏi với sự tham dự của 14 mô hình tại các phường, xã. Đồng thời, tổ chức 63 lớp tập huấn hướng dẫn thành lập, vận hành mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”; hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số; tuyên truyền pháp luật về phòng, chống mua bán người và phòng, chống xâm hại phụ nữ, trẻ em. Các hoạt động đã thu hút gần 4.500 người tham gia là đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp, các ngành liên quan, thành viên mô hình địa chỉ tin cậy cộng đồng.

Từ năm 2023 đến nay, các hoạt động thi sáng tác sản phẩm truyền thông được thực hiện ở nhiều trường học như Trường Tiểu học và THCS Thung Nai (xã Thung Nai), Trường tiểu học và THCS Thanh Hà (xã An Nghĩa)... đã trở thành sân chơi bổ ích, giúp trang bị kỹ năng sống, ngăn ngừa bạo lực, tảo hôn và truyền thông về quyền trẻ em.

Em Bùi Thị Thanh Mai, học sinh Trường Tiểu học và THCS Thung Nai chia sẻ: "Là một trong những thành viên CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, em và các bạn cùng thảo luận nhóm, đóng kịch, vẽ tranh, tuyên truyền và tham gia các trò chơi tương tác khác. Từ đó, chúng em tự tin, có thêm những kiến thức phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới, dám lên tiếng bảo vệ quyền trẻ em, góp tiếng nói chung tay xóa bỏ định kiến giới, phòng chống bạo lực và tảo hôn tại cộng đồng, nhà trường."

Trong khuôn khổ Dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lạc Lương đã tổ chức liên hoan các mô hình sáng tạo, hiệu quả trong xóa bỏ định kiến giới, bạo lực gia đình.

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện Dự án 8, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp thành lập 154 mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi” với 3.259 thành viên tham gia. Cùng với đó, tổ chức hàng chục hội thi sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hội thi tuyên truyền về Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bảo vệ trẻ em; hội thảo “Phát huy vai trò của cán bộ nữ” và “Chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng mô hình CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”; giao lưu truyền thông về bình đẳng giới của các CLB “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.

Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ, duy trì hoạt động của 12 mô hình tổ nhóm sinh kế, tổ hợp tác, hợp tác xã do phụ nữ làm chủ hoặc đồng làm chủ, thông qua việc triển khai các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ, tập huấn, kết nối sàn giao dịch điện tử, hỗ trợ bán hàng trên trang fanpage Phụ nữ Đất Tổ - Tiêu dùng thông thái...

Các hoạt động của mô hình bước đầu tác động tích cực đến nhận thức, trang bị các kỹ năng cần thiết nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp phụ nữ dân tộc thiểu số có nguồn thu nhập ổn định, tự chủ phát huy vai trò trong gia đình và xã hội.

Đồng chí Khà Thị Luận - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết: Dự án 8 là một phần quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Với việc hỗ trợ thành lập và vận hành các mô hình tại cộng đồng, nhà trường đã lan tỏa nhận thức về pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm và nhận thức về bình đẳng giới. Mặt khác, huy động sự tham gia của người dân, công an, tư pháp tạo mạng lưới bảo vệ phụ nữ và trẻ em; xây dựng cộng đồng an toàn cũng như xóa bỏ tư tưởng “cam chịu”, thúc đẩy bình đẳng giới, tạo môi trường sống lành mạnh, không bạo lực; nâng cao vị thế và tiếng nói của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Bên cạnh đó, sáng kiến thiết thực CLB "Thủ lĩnh của sự thay đổi” đã giúp trẻ em, đặc biệt là ở vùng khó khăn trở thành hạt nhân tiên phong nâng cao nhận thức, xóa bỏ định kiến giới, bạo lực học đường và tảo hôn. Mô hình tạo sân chơi lành mạnh, rèn kỹ năng tự bảo vệ và lan tỏa thông điệp tích cực.

Bùi Minh