Điểm tựa giúp người dân nâng cao chất lượng cuộc sống

Những năm qua, chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường (NS&VSMT) do Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) triển khai đã và đang trở thành điểm tựa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Từ nguồn vốn ưu đãi, hàng trăm nghìn công trình nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh được xây dựng, từng bước thay đổi diện mạo nông thôn và cải thiện sức khỏe cộng đồng.

Từ nguồn vốn vay ưu đãi, người dân xã An Bình đã đầu tư xây dựng công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

Điểm sáng từ xã Cao Dương

Chương trình tín dụng NS&VSMT ở Phú Thọ không chỉ lan tỏa trên diện rộng mà còn tạo dấu ấn rõ nét tại nhiều địa bàn cụ thể. Trong đó, xã Cao Dương là một trong những điểm sáng tiêu biểu khi nguồn vốn ưu đãi được triển khai hiệu quả, đáp ứng đúng nhu cầu thiết thực của người dân với tổng dư nợ chương trình đạt trên 96 tỷ đồng, cao nhất tỉnh.

Sau hơn 20 năm triển khai chương trình, đến nay toàn xã đã có 3.184 hộ dân được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để xây dựng, cải tạo công trình NS&VSMT. Từ thực tiễn triển khai, số hộ vay vốn tại xã chiếm tỷ lệ cao trong tổng số hộ dân, dư nợ duy trì ở mức cao nhất trong 14 chương trình tín dụng ưu đãi đang triển khai tại xã, góp phần đưa chương trình trở thành một trong những kênh tín dụng thiết thực nhất ở cơ sở.

Nguồn vốn chủ yếu được người dân sử dụng để khoan giếng, lắp đặt hệ thống lọc nước, xây dựng bể chứa và nhà vệ sinh hợp chuẩn. Nhờ đó, điều kiện sinh hoạt của nhiều hộ gia đình đã có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt tại các khu dân cư trước đây còn phụ thuộc vào nguồn nước tự nhiên chưa đảm bảo. Gia đình ông Nguyễn Văn Tuyền, thôn Vệ An là một trong những hộ tiêu biểu. Ông Tuyền chia sẻ: "Trước đây gia đình tôi phải sử dụng nước giếng khơi thường xuyên bị nhiễm phèn, nhất là vào mùa khô, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe. Sau khi được vay vốn của chương trình, gia đình đã đầu tư hệ thống nước sạch, từ đó nguồn nước ổn định, đảm bảo vệ sinh hơn".

Theo đánh giá của chính quyền địa phương, việc dư nợ cao không chỉ phản ánh nhu cầu lớn mà còn cho thấy hiệu quả sử dụng vốn. Người dân sử dụng vốn đúng mục đích, hoàn trả đúng hạn, tạo vòng quay tín dụng bền vững. Quan trọng hơn, nhận thức về NS&VSMT đã có sự chuyển biến rõ rệt, từ “có gì dùng nấy” sang chủ động đầu tư cho sức khỏe lâu dài. Việc tiếp cận nguồn vốn ưu đãi giúp người dân thay đổi tập quán sinh hoạt, nâng cao nhận thức về bảo vệ sức khỏe và môi trường sống.

Hiệu quả kinh tế - xã hội bền vững

Theo thống kê của Chi nhánh NHCSXH tỉnh Phú Thọ, tổng dư nợ cho vay chương trình NS&VSMT đến nay đạt trên 5.280 tỷ đồng với 161.278 hộ gia đình đang còn dư nợ. Các xã có dư nợ cao là Cao Dương (PGD Lương Sơn) 96.243 triệu đồng; xã Tu Vũ (PGD Thanh Thủy) 91.373 triệu đồng; xã Tam Dương Bắc (PGD Tam Dương) 91.079 triệu đồng... Thực tế tại các xã có dư nợ cao cho thấy, khi nguồn vốn được “bơm” đúng nơi, đúng nhu cầu, không chỉ những công trình nước sạch được hình thành, mà còn lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường, xây dựng nếp sống văn minh ở nông thôn. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để các địa phương từng bước hoàn thiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển bền vững.

Từ nguồn vốn này, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng 322.556 công trình NS&VSMT, góp phần nâng tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh đạt trên 95%, số hộ có công trình vệ sinh đạt chuẩn trên 90%. Từ chỗ sử dụng nước ao, giếng khơi chưa đảm bảo, nhiều hộ dân đã chuyển sang dùng nước sạch, có hệ thống xử lý và công trình vệ sinh khép kín. Điều này góp phần giảm thiểu bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống và bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người dân. Tại các xã vùng cao, vùng sâu, vùng xa, nơi điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, chương trình càng phát huy hiệu quả rõ nét. Ông Lường Văn Nghĩa, xóm Phổn, xã vùng cao Tân Pheo chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi phải dùng nước suối, mùa mưa thì đục, mùa khô lại thiếu. Từ khi được vay vốn ưu đãi để khoan giếng và lắp hệ thống lọc, nguồn nước sinh hoạt ổn định hơn, sức khỏe cả nhà được cải thiện”.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính, các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác còn tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Nhờ đó, nhiều hộ dân đã chủ động cải tạo, xây dựng công trình vệ sinh đạt chuẩn, góp phần giảm thiểu ô nhiễm và phòng, chống dịch bệnh.

Đánh giá về chương trình, ông Nguyễn Thanh Tĩnh - Phó Giám đốc Chi nhánh NHCSXH tỉnh cho biết: “Đây là một trong những chương trình có tính lan tỏa sâu rộng, tác động trực tiếp đến đời sống người dân, không chỉ mang ý nghĩa an sinh xã hội mà còn là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả không chỉ thể hiện ở con số dư nợ hay số hộ vay, mà quan trọng hơn là sự thay đổi về chất lượng sống và nhận thức của người dân. Điểm nổi bật của chương trình là nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, tỷ lệ nợ quá hạn rất thấp, chiếm 0,03% tổng dư nợ, cho thấy ý thức trả nợ và trách nhiệm của người dân ngày càng được nâng cao. Thời gian tới, NHCSXH tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, mở rộng đối tượng thụ hưởng, đảm bảo nguồn vốn đến đúng người, sử dụng đúng mục đích. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp, hướng tới phát triển bền vững trên quê hương Đất Tổ".

Đinh Thắng