Nắng nóng gay gắt, cảnh báo nguy cơ cháy rừng tại nhiều khu vực trên cả nước

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng. (Nguồn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm)

Theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), từ ngày 13-19/4, tại nhiều khu vực trên cả nước nắng nóng tiếp tục gay gắt. Đáng chú ý, nhiều khu vực đã có nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nên nguy cơ cao xảy ra cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) và cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm) - mức cao nhất trong cấp độ cảnh báo cháy rừng.

Ngay từ sáng nay, hệ thống bản đồ cảnh báo cháy rừng (thiết kế theo bản đồ Việt Nam) của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng đã phủ kín 2 gam màu cảnh báo cháy rừng ở mức đáng lo ngại. Trong đó màu đỏ là cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm; và màu cam là cảnh báo cháy rừng nguy hiểm.

Cụ thể, theo Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, từ ngày 13-19/4, khu vực từ tỉnh Thanh Hóa đến thành phố Huế tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 30-35% vào những ngày gió khô. Hình thái thời tiết này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho cháy rừng bùng phát và lan nhanh.

Tương tự, khu vực Đông Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh, Hải Phòng), cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất 45-50%.

Như vậy, tâm điểm nắng nóng trong tuần này tập trung ở khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế. Nhiệt độ cực đoan trong tuần dự báo phổ biến từ 38-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Độ ẩm nguy hiểm thấp kỷ lục, chỉ từ 30-35%.

Do đó, tại nhiều địa phương có nguy cơ xảy ra cháy rừng cấp IV, cấp V.

Theo cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm, tại Bắc Trung Bộ (đặc biệt là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh), cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp IV, cấp V; trong đó cháy lan cực nhanh trên rừng thông, keo.

Khu vực Tây Bắc Bộ, nhiệt độ phổ biến 35-38 độ C, nguy cơ cháy rừng cấp IV.

Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, Nam Bộ, nguy cơ cháy rừng cấp III, cấp IV. Trong đó, tại khu vực Tây Nguyên cần cảnh giác cao nguy cơ cháy rừng tại các địa phương như Đắk Lắk, Lâm Đồng - nhất là đối với rừng thông, rừng khộp; tại khu vực Nam Bộ lưu ý rừng tràm (ở trên địa bàn các tỉnh An Giang, Cà Mau), trong đó lớp than bùn khô dễ cháy âm ỉ khó dập.

Trước xu thế thời tiết trên, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo lực lượng chức năng tại các địa phương cần tổ chức trực 24/24 giờ, đảm bảo lực lượng luôn trong tư thế sẵn sàng; giám sát thực địa, kiểm tra mức độ khô của từng cánh rừng để có hình thức báo động phù hợp; chủ động phát hiện sớm, cũng như xử lý đám cháy ngay từ ban đầu, tránh bùng phát thành cháy lớn.

Cơ quan quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, kiểm lâm cũng khuyến nghị các địa phương triển khai kiểm soát nguồn lửa và tuyên truyền, thông qua việc: Nghiêm cấm sử dụng lửa trong và gần rừng; hướng dẫn dân làm nương rẫy đúng quy hoạch, quy định rõ khu vực cấm đốt; giáo dục cộng đồng, tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng cháy chữa cháy rừng.

Ngoài ra, các địa phương cần quán triệt trách nhiệm lãnh đạo, trong đó chủ tịch ủy ban nhân dân các cấp và kiểm lâm trực tiếp chỉ đạo khi có cháy; huy động nguồn lực, sẵn sàng tăng cường lực lượng trong trường hợp cần thiết.

