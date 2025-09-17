Nâng giá trị, vực danh tiếng bưởi đặc sản Bằng Luân

Bài 2 – Tín hiệu vui từ lộ trình xuất khẩu

Còn khoảng hơn 1 tháng nữa, bưởi Bằng Luân vào độ chín, cũng là thời điểm vùng bưởi chuyên canh bắt đầu thu hoạch rộ. Để chuẩn bị ngay từ bây giờ, nhằm gỡ khó cho thị trường “đầu ra” bưởi đặc sản, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã thúc đẩy chương trình liên kết, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm cho bà con.

Bưởi đặc sản Bằng Luân đang tăng cường chăm sóc để đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu.

Mở đường xuất khẩu cho bưởi đặc sản Bằng Luân

Trong hơn 1 tháng qua, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã nhiều lần tìm hiểu, nắm bắt tình hình vùng trồng bưởi Bằng Luân. Ở lần gần đây nhất, thành phần đoàn có sự tham gia của 1 doanh nghiệp chuyên về xuất khẩu trái cây tươi và nông sản Việt Nam.

Những nhà vườn được chọn sẽ tăng cường chăm sóc nâng chất lượng quả để thí điểm xuất khẩu.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Yến, Chi cục Trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh: Để vùng bưởi đặc sản Bằng Luân phát triển bền vững cần tiến hành các giải pháp căn cơ. Và để đồng hành, hỗ trợ người dân, ngành nông nghiệp đang tích cực “bắc cầu” để doanh nghiệp và nhà nông cùng “bắt tay” đưa bưởi đặc sản xuất khẩu sang thị trường các nước.

Anh Trần Ngọc Minh, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân quyết tâm thực hiện chương trình liên kết tiêu thụ xuất khẩu.

Trong chuyến gặp gỡ, tiếp xúc với nông dân trồng bưởi Bằng Luân để tìm hiểu, đánh giá vùng hàng hóa, bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc điều hành Công ty RYB gợi mở: Cách đây 2 năm, khi tôi đưa hàng xuất Mỹ, nhiều khách hàng bên đó đã quan tâm đến bưởi Đoan Hùng. Điều này càng khẳng định danh tiếng của bưởi đặc sản Đất Tổ cũng như giống bưởi Bằng Luân. Không dừng lại ở cuộc khảo sát, đánh giá vùng sản xuất, chúng tôi sẽ tiến hành làm thí điểm, xuất lô bưởi đầu tiên ngay vụ thu hoạch 2025. Vai trò của HTX trong lúc này là tuyên truyền đến hộ thành viên và lựa chọn những nhà vườn có thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp tham gia liên kết tiêu thụ.

“Để đạt yêu cầu xuất khẩu, đối với lô bưởi xuất khẩu thí điểm năm nay, nhà vườn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp kỹ thuật để cải thiện chất lượng, đặc biệt là tăng độ ngọt của bưởi. Từ năm sau, việc nâng chất lượng, cải thiện mẫu mã bưởi Bằng Luân phải được tiến hành ngay từ đầu vụ theo đúng quy trình kỹ thuật đối với vùng trồng bưởi xuất khẩu. Ngoài ra, doanh nghiệp thu mua cả bưởi loại 2 nhằm hỗ trợ tiêu thụ cho người dân thông qua hệ thống siêu thị cấp thấp hơn. Doanh nghiệp mong muốn đồng hành với người trồng bưởi. Mặt khác, để chuỗi liên kết giá trị thực sự bền vững, cần có lộ trình và sự cam kết, tuân thủ ở từng mắt xích, từng khâu.” - Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc điều hành Công ty RYB khẳng định.

Chính quyền địa phương, doanh nghiệp và nông dân cùng trao đổi thực hiện chuỗi liên kết xuất khẩu bưởi đặc sản Bằng Luân.

Để không mai một đặc sản bưởi trứ danh

“Với sản lượng khoảng 20 tấn ở lô bưởi xuất khẩu thí điểm, các thành viên HTX chúng tôi chắc chắn đáp ứng được yêu cầu từ phía doanh nghiệp thu mua” – anh Trần Ngọc Minh, Giám đốc HTX Dịch vụ sản xuất và kinh doanh bưởi đặc sản xã Bằng Luân nêu quyết tâm.

Hiện nay, xã Bằng Luân có 860 ha bưởi, trong đó có gần 280 bưởi đặc sản Đoan Hùng. Diện tích áp dụng VietGAP gần 590 ha; diện tích cấp mã số vùng trồng 476,55ha. Trao đổi với doanh nghiệp, đồng chí Trần Anh Quang, Phó Chủ tịch UBND xã bày tỏ quan điểm: Chính quyền địa phương luôn quan tâm, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ nông sản cho người dân. Trong bước khởi đầu của lộ trình xuất khẩu bưởi đặc sản, doanh nghiệp sớm gửi công văn làm căn cứ để UBND xã tổ chức hội nghị triển khai nội dung liên kết tiêu thụ xuất khẩu đến bà con. Xã cũng lên chương trình đưa các hộ đăng ký tham gia liên kết đi tham quan học tập kinh nghiệm liên kết tiêu thụ xuất khẩu nông sản tại xã bạn Yên Trị.

Bên cạnh tâm trạng hồ hởi xúc tiến lô bưởi xuất khẩu đầu tiên, người trồng bưởi Bằng Luân vẫn còn một số băn khoăn. Theo đồng chí Nguyễn Hồng Yến, Chi cục Trưởng chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cơ quan chuyên môn sẽ đồng hành cùng với địa phương hỗ trợ hộ dân thực hiện chuỗi liên kết, không chỉ về “đầu ra” ổn định mà còn trong áp dụng các biện pháp kỹ thuật để nâng cao chất lượng, cải thiện mẫu mã đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu, chuẩn bị cho lộ trình xuất khẩu các năm tiếp theo ở cấp độ cao hơn.

Nông dân vùng bưởi háo hức đón cơ hội xuất khẩu bưởi đặc sản Bằng Luân - Đoan Hùng.

“Bưởi Bằng Luân xuất khẩu đi Mỹ. Chúng tôi đã sẵn sàng bước vào hành trình mới vì sự phát triển bền vững của vùng bưởi đặc sản, nâng cao giá trị gia tăng. Danh tiếng, thương hiệu bưởi Đất Tổ sẽ được đánh giá lại và tạo sự lan tỏa” – Lão nông Trương Văn Quyền chia sẻ với ánh mắt rạng ngời niềm tin.

Bùi Minh