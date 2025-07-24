Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh họp phiên đầu tiên

Chiều 24/7, đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo tháng 7.

Dự họp có các đồng chí: Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực Ban Chỉ đạo.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong chủ trì phiên họp Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đây là phiên họp đầu tiên của Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh sau hợp nhất 3 tỉnh, với những nội dung rất quan trọng. Với khối lượng công việc lớn, đồng chí đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo, Cơ quan Thường trực tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đóng góp ý kiến vào nội dung các dự thảo văn bản; cần quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Các đại biểu dự họp.

Toàn cảnh phiên họp.

Tại phiên họp, Thường trực Ban chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến vào dự thảo các văn bản: Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo; Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo; Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2025 của Ban Chỉ đạo; Báo cáo, đề xuất của Ban Nội chính Tỉnh ủy về các vụ án, vụ việc đưa vào diện Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh theo dõi, chỉ đạo; Báo cáo các vụ án, vụ việc theo các kết luận thanh tra, kiểm toán và các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Huy Thắng