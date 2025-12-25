Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021-2025

Chiều 25/12, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (BCĐ 515) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021 - 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026 – 2030. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ.

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước, với sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và lực lượng chuyên trách. Trong 5 năm, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hơn 3.100 hài cốt trong nước, số còn lại tại Lào và Campuchia. Công tác tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ được thực hiện trang trọng, đúng quy định. Cùng với nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN tiếp tục được triển khai.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ.

Giai đoạn 2021 - 2025, các cơ quan chức năng đã tiếp nhận hơn 13.000 mẫu hài cốt và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; từng bước phân tích, đối chiếu, lưu trữ dữ liệu ADN phục vụ công tác xác định danh tính. Bộ Công an đã tổ chức thu nhận 59.970 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ và hoàn thành tích hợp vào cơ sở dữ liệu gần 22.100 kết quả phân tích ADN.

Quang cảnh hội nghị điểm cầu Phú Thọ.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2021-2025 đã được tuyên dương, khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung cao độ để thực hiện mục tiêu đến 27/7/2027, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ phấn đấu tìm kiếm, quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đến năm 2030 tìm kiếm, quy tập được khoảng 10.000 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, cần tập trung hoàn thiện đồng bộ thể chế, chính sách, ưu tiên nguồn lực; xác định rõ địa bàn trọng điểm, mốc thời gian và tiến độ thực hiện; khẩn trương kiện toàn Ban Chỉ đạo 515 các cấp; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng và khai thác hiệu quả ngân hàng gen phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Phát biểu tại điểm cầu Phú Thọ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở kết luận của Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, đồng chí yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và chính quyền cơ sở quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Trung ương, tổ chức thực hiện bảo đảm chính xác, trang nghiêm, nhân văn và đúng quy định. Bộ CHQS tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động phối hợp các ngành, địa phương kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để bị động, chậm trễ. UBND các xã, phường rà soát, quản lý chặt chẽ thông tin; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân cung cấp thông tin; tổ chức chu đáo các hoạt động tiếp nhận, truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh: Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai sót, buông lỏng quản lý. Quá trình tổ chức thực hiện phải bảo đảm kỷ luật, kỷ cương hành chính, tránh hình thức, sai sót, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa trong giai đoạn tiếp theo.

Phương Thanh