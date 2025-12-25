Ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số triển khai nhiệm vụ năm 2026

Sáng 25/12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Trung ương Đảng kết hợp trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố và 2.093 điểm cầu cấp xã. Tổng Bí thư Tô Lâm - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu kết luận hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, thành viên Ban Chỉ đạo; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương và các viện, trường, tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị.

Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Trương Quốc Huy – Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, thế giới đang chứng kiến những chuyển biến sâu sắc. Các quốc gia phát triển đều lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số làm nền tảng để phát triển. Đây là xu thế tất yếu và cũng là cuộc cạnh tranh chiến lược giữa các quốc gia. Trước yêu cầu đó, Việt Nam xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Việc ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Sau một năm triển khai, Nghị quyết đã đạt những kết quả bước đầu tích cực, tạo niềm tin và khí thế mới trong toàn hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư khẳng định, chuyển đổi số là con đường duy nhất cần kiên định thực hiện với quyết tâm cao, sự thống nhất từ Trung ương đến địa phương, nhất là trong bối cảnh toàn Đảng đang chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Tại hội nghị, đồng chí Võ Thành Hưng - Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW năm 2025 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026. Theo báo cáo, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW được thực hiện khẩn trương, quyết liệt và đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị; hoàn thành 1.227/1.298 nhiệm vụ (đạt 95%). Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế có bước đột phá với 30 luật được Quốc hội thông qua, Chính phủ đã ban hành 68 nghị định; các bộ, ngành ban hành 60 thông tư... Đặc biệt, Nghị quyết số 57-NQ/TW góp phần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang tư duy kiến tạo, đưa chuyển đổi số đi vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đến cuối năm 2025, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến và trực tuyến toàn trình ở cấp Trung ương lần lượt đạt 53,3% và 31,36%; cấp địa phương đạt 93,9% và 45%. Tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến tăng mạnh, cấp bộ đạt 77%, cấp tỉnh đạt 86,7%; qua đó đã tiết kiệm chi phí khoảng 4.100 tỷ đồng. Cổng Dịch vụ công quốc gia được hoàn thiện theo hướng “một cửa số” từ 1/7/2025, hỗ trợ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chuyển đổi số phục vụ hoạt động của hệ thống chính trị được đẩy mạnh; nhiều quy trình được số hóa, các nền tảng điều hành, quản lý văn bản, phòng họp không giấy tờ được vận hành hiệu quả.

Hạ tầng số và các dịch vụ, tiện ích trên môi trường số phát triển mạnh, tạo nền tảng cho Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Hạ tầng số quốc gia được đầu tư phát triển, tốc độ internet thuộc nhóm top 20 thế giới, tỷ lệ phủ sóng 5G đạt gần 59% dân số, Trung tâm Dữ liệu quốc gia số 1 được hình thành... Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đã định hình cách làm bài bản, hướng đi đúng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới.

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành danh mục 11 nhóm công nghệ chiến lược và 35 sản phẩm công nghệ chiến lược. Đến cuối năm 2025, cả nước có gần 79.000 doanh nghiệp công nghệ, trong đó 51.984 doanh nghiệp đang hoạt động; 962 doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học, công nghệ; hơn 90% doanh nghiệp tự đầu tư R&D/đổi mới công nghệ; khoảng 25% doanh nghiệp có văn bằng bảo hộ.

Hạ tầng đào tạo, nghiên cứu tiếp tục được quan tâm đầu tư. Cả nước hiện có 16 phòng thí nghiệm trọng điểm. Khối cơ sở giáo dục đại học đã hình thành 184 phòng thí nghiệm có mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở lên. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí 44/139 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu; hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo duy trì đà phát triển và tăng cường kết nối quốc tế.

Tuy nhiên, còn khoảng cách lớn giữa mục tiêu và thực tế, chất lượng dịch vụ công chưa đồng đều, dữ liệu manh mún, tiến độ giải ngân chậm, thiếu nhân lực chất lượng cao và tư duy cũ vẫn phổ biến...

Ban Chỉ đạo xác định, năm 2026 cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa với phương châm “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”, với những sản phẩm cụ thể, đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển đất nước.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ.

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng mang tính nền tảng và cốt lõi của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây không còn là sự lựa chọn mà là yêu cầu bắt buộc để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn tới.

Trên tinh thần này, Tổng Bí thư nêu 7 định hướng và cũng là những nội dung mang tính chất quan điểm chỉ đạo đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung quán triệt, thực hiện. Trong đó, thống nhất xác định phương châm của năm 2026 là “Hành động đột phá, lan tỏa kết quả”.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm, nắm vững nhiệm vụ của mình và trực tiếp quán xuyến, chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ, kết quả; đồng thời đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá, thi đua, khen thưởng và xử lý trách nhiệm khi chậm trễ. Tăng cường chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy, vận hành có hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, cắt giảm thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Đặc biệt, cần tập trung nguồn lực cho công nghệ chiến lược và thương mại hóa sản phẩm; thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo dựa trên sự liên kết chặt chẽ giữa Nhà nước - nhà trường - doanh nghiệp, làm hạt nhân để hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Bên cạnh đó, Tổng Bí thư lưu ý vấn đề chống lãng phí, cần sớm nhận diện để có các giải pháp phòng tránh ngay từ đầu, không để hậu quả xảy ra mới xử lý.

Đinh Vũ