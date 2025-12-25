Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh tổng kết công tác năm 2025

Ngày 25/12, đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh chủ trì phiên họp thứ II của BCĐ, tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng BCĐ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thành viên BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy chủ trì hội nghị.

Năm 2025, BCĐ 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình cũ, nay là BCĐ phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tỉnh đã tham mưu BTV Tỉnh ủy ban hành kịp thời các kế hoạch, quyết định, công văn để triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các đồng chí thành viên BCĐ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác của cá nhân để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trọng tâm là công khai, minh bạch trong tổ chức, hoạt động; xây dựng và thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ; thực hiện các quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng của cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra các cấp được thực hiện nghiêm túc với trên 200 cuộc thanh tra hành chính và chuyên ngành. HĐND các cấp thực hiện chức năng giám sát theo quy định. Công tác giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được chú trọng. Ủy ban MTTQ các cấp đã thành lập trên 300 đoàn giám sát và nghiên cứu, xem xét văn bản về thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

BCĐ đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh tiến hành 3 cuộc thanh tra đối với các công trình, dự án khó khăn, vướng mắc, chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí...

Hoạt động của BCĐ đã đi vào nền nếp, hiệu quả ngày càng cao. Kết quả phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên địa bàn tỉnh nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo cảnh tỉnh, răn đe đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức được nâng lên; góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo tiền đề quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Năm 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả ngay từ đầu năm, gắn chặt với yêu cầu ổn định tổ chức bộ máy sau sáp nhập. BCĐ cần tăng cường giám sát các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực như quản lý, sử dụng tài sản công, đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng cơ bản và các dự án trọng điểm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các sai phạm về nghĩa vụ tài chính, thuế, tránh gây thất thoát, lãng phí ngân sách Nhà nước.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy vai trò cơ quan thường trực, chủ động tham mưu, đôn đốc, theo dõi việc thực hiện các kết luận của BCĐ. Tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tồn đọng, nhất là những vụ việc tác dụng răn đe, cảnh tỉnh trên diện rộng. Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo rà soát toàn diện các hồ sơ, vướng mắc liên quan đến đất đai, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm để giải quyết kịp thời, không để kéo dài, phát sinh điểm nóng, gây bức xúc trong Nhân dân. Địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện.

Vĩnh Hà