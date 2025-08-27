Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 4 - Vĩnh Yên chủ động ứng phó mưa lũ

{title}
Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn và nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực (PTKV) 4 - Vĩnh Yên đã khẩn trương vào cuộc, triển khai các biện pháp ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân và cơ sở vật chất trên địa bàn.
Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy PTKV 4 - Vĩnh Yên chuẩn bị các phương án giúp đỡ Nhân dân, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy, trong hai ngày 26-27/8, khu vực phòng thủ 4 - Vĩnh Yên đã xuất hiện cơn mưa vừa đến mưa rất to, với tổng lượng mưa phổ biến từ 80-100mm. Lượng mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp; khiến dòng chảy trên các sông, suối nhỏ tăng mạnh và tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất tại các sườn dốc.
Cán bộ, chiến sĩ canh gác, đặt biển báo khu vực nguy hiểm.
Trước tình hình này, Ban Chỉ huy PTKV đã nhanh chóng thành lập các đoàn công tác, trực tiếp xuống kiểm tra, nắm bắt tình hình tại các địa phương có nguy cơ ngập úng và sạt lở cao.
Tại hiện trường, các đoàn đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai quyết liệt công tác chuẩn bị ứng phó theo phương châm “3 sẵn sàng” và “4 tại chỗ”. Trọng tâm là đảm bảo an toàn tại các khu vực trọng yếu, có nguy cơ cao.
Ban Chỉ huy PTKV 4 triển khai các phương án giúp Nhân dân tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn do mưa bão.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy PTKV cũng duy trì nghiêm chế độ ứng trực cứu hộ, cứu nạn; theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão số 5. Các đơn vị đã tiến hành kiểm tra, gia cố doanh trại, kho tàng, nhà xe, nhà xưởng; rà soát, bổ sung các phương án ứng phó, sẵn sàng lực lượng và phương tiện để ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra.
Cán bộ, chiến sĩ Ban CH PTKV 4 - Vĩnh Yên giúp đỡ Nhân dân di dời tài sản đến nơi an toàn.
Ngoài ra, Ban Chỉ huy PTKV 4 cũng tăng cường phối hợp với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ chính quyền và người dân địa phương khắc phục hậu quả mưa bão, tìm kiếm cứu nạn.
Ngọc Thắng
