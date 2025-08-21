Bàn giao 10 nhà trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tại xã Xuân Đài

{title}
Sáng 21/8, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với UBND xã Xuân Đài tổ chức bàn giao 10 nhà trong Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.
Đại tá Trần Ngọc Minh - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ phát biểu tại lễ bàn giao.
Thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, trên địa bàn xã Xuân Đài có 352 hộ thuộc diện được hỗ trợ; trong đó xây mới 289 nhà, sửa chữa 63 nhà. Đến ngày 20/8, xã đã cơ bản hoàn thành xoá nhà tạm, nhà dột nát theo kế hoạch tỉnh giao.
Trong quá trình triển khai, từ giữa tháng 7/2025 đến nay, Bộ CHQS tỉnh đã cử 52 chiến sĩ công binh hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng, vận chuyển vật liệu cho 10 hộ khó khăn về nhân công tại các khu Thang, Cỏi, Lạng với tổng số 1.225 ngày công. Nhờ sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời của các chiến sĩ, những căn nhà mới đã nhanh chóng được xây dựng, đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ theo kế hoạch đề ra, góp phần giúp xã Xuân Đài hoàn thành Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát.
Ngoài ra, xã Xuân Đài đã huy động được trên 200 triệu đồng từ các đơn vị, nhà hảo tâm, cùng với nguồn kinh phí của Nhà nước hỗ trợ người dân xóa nhà tạm, nhà dột nát. UBND xã đã vận động được gần 500kg gạo, Hội LHPN xã hỗ trợ một số nhu yếu phẩm để hỗ trợ thêm vào suất ăn cho các chiến sĩ.
10 hộ được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát nhận kinh phí tại buổi lễ.
Tại buổi lễ, Ban Chỉ đạo triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát xã đã trao khinh phí hỗ trợ của Nhà nước cho 10 hộ được Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân lực xóa nhà tạm.
