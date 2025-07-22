Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra 3 Dự thảo Nghị quyết

Ngày 22/7, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các Dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp Chuyên đề thứ Nhất, HĐND tỉnh khóa XIX. Tham dự có các đồng chí: Bùi Văn Thắng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Thắng phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra 3 Dự thảo Nghị quyết: Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi ngân sách địa phương, tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách cấp tỉnh và ngân sách cấp xã giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp; Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025 của tỉnh Phú Thọ sau sắp xếp; Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch đầu tư công năm 2025 tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất.

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh kết luận hội nghị.

Qua nghiên cứu, các đại biểu cơ bản thống nhất cao với nội dung các Dự thảo Nghị quyết. Tuy nhiên, để đảm bảo tính pháp lý đầy đủ và chặt chẽ, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản chỉnh sửa, làm rõ thêm căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết; rà soát, làm rõ hơn một số số liệu trong các Tờ trình; bổ sung đầy đủ danh mục các dự án đầu tư công trung hạn; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, bố cục Nghị quyết theo đúng quy định...

Lãnh đạo Sở Tài chính trình bày các Dự thảo Nghị quyết.

Lãnh đạo Ban Pháp chế HĐND tỉnh phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Thắng và Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách - HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị tham gia soạn thảo và thẩm tra. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các số liệu, các nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

Nguyễn Huế