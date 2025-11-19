Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết

Chiều 19/11, Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh tổ chức họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết do Sở Ngoại vụ và Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo, trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh - Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu tại hội nghị

Trưởng Ban Kinh tế-Ngân sách Nguyễn Thái Thịnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại buổi thẩm tra, Sở Ngoại vụ báo cáo dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ chi tiếp khách trong nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo các dự thảo Nghị quyết: Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng dụng rừng sang mục đích khác; Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026-2030; Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến nông; Quy định một số nội dung, mức kinh phí thực hiện chính sách đầu tư trong lâm nghiệp theo Nghị định số 58/2024/NĐ-CP ngày 24/5/2024 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh PhúThọ; Quy định mức hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật; Nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng đê điều và xử lý cấp bách sự cố đê điều cấp IV, V và các tuyến đê chưa được phân cấp trên địa bàn tỉnh; Chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Lãnh đạo sở Ngoại vụ trình bày dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiếp khách

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trình bày các dự thảo nghị quyết

Các đại biểu cơ bản thống nhất với nội dung các tờ trình, dự thảo nghị quyết. Đồng thời đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến thực tiễn triển khai các Nghị quyết như phần kinh phí, định mức hỗ trợ triển khai thực hiện các chính sách; chỉnh sửa, bổ sung một số từ ngữ, làm rõ thêm một số nội dung nhằm đảm bảo việc ban hành nghị quyết đúng quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tiễn, mang tính khả thi sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động.

Thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách phát biểu thảo luận tại hội nghị

Đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐNĐ tỉnh nhấn mạnh: Các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX có ý nghĩa quan trọng, nhất là sau khi tỉnh Phú Thọ mới đi vào hoạt động. Các dự thảo nghị quyết, tờ trình về lĩnh vực nông nghiệp cần nghiên cứu chặt chẽ, bám sát vào công tác quy hoạch của tỉnh, đảm bảo việc hỗ trợ về nông nghiệp không dàn trải, phải trọng tâm, trọng điểm, cân đối nguồn tài chính phù hợp với sự phát triển của tỉnh, đảm bảo tính kế thừa và nhân rộng trong tương lai...

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Thái Thịnh nhất trí về sự cần thiết phải ban hành các Nghị quyết, đồng thời đề nghị Ban Kinh tế - Ngân sách rà soát, thẩm tra nội dung các dự thảo bảo đảm cơ sở pháp lý chặt chẽ, tính khả thi cao và phù hợp với thực tiễn địa phương; các sở, ngành và cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục rà soát, tiếp thu các ý kiến, khẩn trương chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung dự thảo để trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX theo đúng quy định.

Ngọc Tuấn