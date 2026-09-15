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Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Ẩn mình giữa thung lũng miền Tây Bắc, bản Lác, xã Mai Hạ mang đến khung cảnh thanh bình và nét văn hóa đậm đà bản sắc. Nhìn từ xa, bản Lác hiện lên như một bức tranh thủy mặc với những dải núi trùng điệp ôm trọn những nếp nhà sàn.

Du khách yêu thích tìm đến bản Lác bởi không gian sống chậm, tách biệt hoàn toàn khỏi nhịp sống hối hả chốn đô thị. Vào ban ngày, du khách có thể thong dong đạp xe quanh bản, ngắm nhìn những gian hàng thổ cẩm rực rỡ sắc màu, tận mắt xem nghệ nhân người Thái dệt vải, hay hòa mình vào khung cảnh đồng quê yên bình. Chiều tà, hoàng hôn buông xuống phủ một màu vàng như mật lên từng ngọn cây, mái nhà, mang lại cảm giác thư thái đến kỳ lạ.

Khi đêm về, bản Lác khoác lên mình vẻ lung linh và ấm áp. Mọi người lại cùng nhau quây quần bên bếp lửa, thưởng thức ẩm thực đặc sản như cơm lam, gà nướng mắc khén, nhấp ngụm rượu ngô Mai Hạ nồng nàn và đắm say trong điệu múa xòe của các cô gái Thái. Chính bản sắc đặc trưng, sự hiếu khách, không khí trong lành cùng môi trường gần gũi thiên nhiên đã biến bản Lác thành điểm đến của hàng vạn du khách phương xa.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmThiếu nữ Thái trong điệu xoè uyển chuyển, rực rỡ với trang phục truyền thống là hình ảnh quen thuộc ở bản Lác.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Bản Lác từ lâu là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn trốn chạy khỏi sự ồn ào, xô bồ của đô thị.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Từ bao đời nay, hình ảnh người con gái Thái ngồi bên khung cửi dệt vải đã trở thành chuẩn mực để đánh giá sự nết na, khéo léo và chăm chỉ của người phụ nữ trước khi bước vào tuổi trưởng thành hay lập gia đình.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Bản Lác là điểm sáng về du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách quốc tế nhờ không gian thanh bình và bản sắc văn hóa độc đáo.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Khung cảnh thanh bình, mộc mạc ở bản Lác.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Sản phẩm du lịch tại bản Lác thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước nhờ giữ vững được bản sắc văn hóa Thái nguyên bản kết hợp với cách làm du lịch cộng đồng bài bản.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Đến với bản Lác, du khách có thể sử dụng dịch vụ xe điện để tham quan, khám phá các bản làng xung quanh một cách thuận tiện.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmVới đặc trưng riêng có, bản Lác thu hút được nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmẨm thực đăng trưng của người Thái luôn hấp dẫn du khách thập phương.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmDu khách thuê trang phục dân tộc đi dạo tại bản Lác.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmSố lượng du khách Hà Nội đến bản Lác ngày một đông.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmCờ hoa treo rợp trời ở bản Lác trong những ngày trọng đại của đất nước.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậmDu khách nước ngoài thảnh thơi đạp xe đi dạo quanh bản Lác.

Bản Lác - tìm về không gian sống chậm

Các khu du lịch tại bản Lác cung cấp đầy đủ các dịch vụ lưu trú, ăn uống và trải nghiệm văn hóa truyền thống.

Hồng Trung


Hồng Trung

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Du lịch cộng đồng Không gian Trải nghiệm Tham quan trang phục truyền thống Điểm đến Ẩm thực Thiên nhiên Thái nguyên Khu du lịch
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