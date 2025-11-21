Ban Pháp chế, HĐND tỉnh thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp chuyên đề

Ngày 21/11, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XIX. Đồng chí Đinh Đức Lân - TUV, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; thành viên Ban Pháp chế và lãnh đạo các sở: Tài chính, Tư pháp; Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan theo nội dung thẩm tra.

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân phát biểu kết luận hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Pháp chế tiến hành thẩm tra 6 nội dung, gồm: Quy định nội dung và mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh trật tự; tiêu chí thành lập và số lượng thành viên Đội dân phòng; mức hỗ trợ cho người tham gia Tổ bảo vệ an ninh trật tự; chế độ hỗ trợ đối với công tác cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện công lập; quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ.

Các đồng chí thành viên Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tham dự hội nghị.

Các thành viên Ban Pháp chế đã thảo luận, cho ý kiến về từng nội dung của tờ trình và dự thảo nghị quyết, tập trung vào tính pháp lý, tính thống nhất của hệ thống văn bản, tính phù hợp với điều kiện thực tiễn và khả năng tổ chức triển khai khi nghị quyết được ban hành.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Đinh Đức Lân ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các cơ quan trình và cơ quan phối hợp. Đồng chí đánh giá hồ sơ phục vụ thẩm tra đã được chuẩn bị cơ bản đầy đủ, bảo đảm yêu cầu theo quy định.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Đồng chí yêu cầu các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến tại hội nghị, làm rõ những nội dung còn băn khoăn để hoàn thiện dự thảo nghị quyết theo hướng chặt chẽ, khả thi và đúng quy định pháp luật. Ban Pháp chế sẽ tổng hợp, hoàn thiện báo cáo thẩm tra, gửi xin ý kiến thành viên qua hệ thống thông tin phục vụ kỳ họp, tạo điều kiện để đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu trước khi thảo luận và quyết nghị.

Đồng chí đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chuẩn bị kỹ lưỡng để đảm bảo nghị quyết được thông qua và triển khai thống nhất từ ngày 1/1/2026 theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Nguyễn Yến