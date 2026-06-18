Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 18/6, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị Kỳ họp thứ Ba (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026) HĐND tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho ý kiến chỉ đạo đối với nhiều nội dung quan trọng.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Mạnh Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với việc điều chỉnh, bổ sung nội dung trình Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh; chương trình giám sát năm 2026 của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh; dự thảo văn bản chỉ đạo về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác lập và quản lý quy hoạch đô thị, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng xem xét, cho chủ trương đối với một số dự án đầu tư quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, gồm: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Hối; dự án đường giao thông từ nút giao IC-9 đến Đường tỉnh 315B; dự án tuyến đường nối từ Khu công nghiệp Thụy Vân đến Quốc lộ 32C (đoạn từ xã Hy Cương đến xã Lâm Thao); dự án đầu tư mua sắm, bổ sung, nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của các cơ quan trong hệ thống chính trị 2 cấp của tỉnh.

Hội nghị nghe và cho ý kiến đối với Báo cáo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2026; thống nhất chủ trương bổ sung kinh phí cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy để thực hiện công tác khen thưởng và tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng năm 2026.

Đồng chí Phan Trọng Tấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho ý kiến về các chính sách xã hội.

Đồng chí Đinh Công Thực - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, cho chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, văn hóa, thu hút nhân lực chất lượng cao và phát triển đô thị. Trong đó có các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; chính sách thu hút người có tài năng vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; quy định mức học phí và hỗ trợ học phí năm học 2026 - 2027; mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên, trường năng khiếu; cơ chế hỗ trợ đầu tư tu bổ, tôn tạo, phục hồi các di tích được xếp hạng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương trình HĐND tỉnh ban hành các nghị quyết về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021 - 2030; điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; danh mục lĩnh vực đầu tư, cho vay của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2026 - 2030; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2030; cùng nhiều nội dung quan trọng khác thuộc lĩnh vực tài chính, đối ngoại, cải cách hành chính và bảo đảm an sinh xã hội.

Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu trong việc chuẩn bị nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại hội nghị, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, tờ trình, bảo đảm chất lượng, tiến độ để trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Tập trung rà soát kỹ các cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh. Qua đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân và thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Lê Minh