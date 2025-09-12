Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến vào các nội dung quan trọng

Sáng 12/9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đặng Xuân Phong - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung quan trọng sẽ được trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, HĐND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy những nội dung dự kiến của kỳ họp. Tiếp đó, Đảng ủy UBND và lãnh đạo các sở, ngành liên quan báo cáo các nội dung dự kiến trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ hai.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận, làm rõ từng nội dung, căn cứ thực hiện cũng như các vấn đề liên quan đến sự tác động, ảnh hưởng trong quá trình thực hiện. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong nhấn mạnh: Đây là những nội dung quan trọng, đòi hỏi phải tính toán thật kỹ cả về cơ chế chính sách, cách thức triển khai cũng như nguồn lực để thực hiện. Yêu cầu đặt ra là phải đảm bảo tính thống nhất, đúng quy định, quy trình, thẩm quyền; phải rà soát thật kỹ, tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định được rõ những yếu tố, những vấn đề nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên báo cáo một số nội dung dự kiến tại kỳ họp chuyên đề thứ hai, HĐND tỉnh khóa XIX

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Xây dựng cơ chế, chính sách phải vì lợi ích chung, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh cho cả một giai đoạn; đảm bảo khi được HĐND tỉnh thông qua, từng nội dung phải đúng với các quy định pháp luật, giải quyết được những bất cập, hạn chế, khắc phục được tình trạng lợi dụng cơ chế để trục lợi chính sách, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Trọng Tấn báo cáo một số nội dung danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm các dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất

Trên cơ sở các ý kiến phát biểu, đóng góp ý kiến tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thông qua các nội dung, tờ trình của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh trong kỳ họp chuyên đề tới, bao gồm: Quy định các mức chi cụ thể về công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; chỉ thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc Công an tỉnh đóng góp ý kiến vào một số nội dung quan trọng

Quy định các tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bổ sung danh mục dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và phân khai chi tiết nguồn vốn đầu tư công năm 2025 cho các dự án sử dụng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục hậu quả cơn bão số 3 theo Quyết định số 1660 ngày 26/12/2024 của Thủ tướng Chính phủ thuộc địa bàn khu vực Vĩnh Phúc trước sáp nhập.

Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quách Thế Ngọc phát biểu tại hội nghị

Bí thư Đảng ủy phường Hòa Bình Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại hội nghị

Danh mục khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm các dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất. Chính sách hỗ trợ đầu tư trồng rừng sản xuất gỗ lớn tỉnh Phú Thọ. Quy định thẩm quyền quyết định thanh lý rừng trồng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Bãi bỏ các Nghị quyết do HĐND tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Hòa Bình cũ ban hành đang còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh. Chế độ chi bồi dưỡng cho những người làm nhiệm vụ tiếp công dân, hoạt động tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo. Danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo một số nội dung sẽ trình tại Kỳ họp chuyên đề thứ hai

Trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác cán bộ cùng một số nội dung quan trọng khác...

Lê Hoàng