Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quý I/2026

Chiều 1/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Phạm Đại Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội quý I, triển khai phương hướng trọng tâm quý II/2026 và nhiều nội dung quan trọng khác.

Trong quý I/2026, tỉnh đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong bối cảnh diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và địa phương. Nổi bật là việc tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,91%, cao nhất từ trước đến nay.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị, kinh tế của tỉnh tiếp tục đà bứt phá mạnh mẽ khi GRDP ước tăng trên 10,5%, cao hơn mục tiêu Chính phủ giao. Đây là minh chứng cho sự phục hồi toàn diện của khu vực công nghiệp - xây dựng (tăng 16,65%) và sức hút mạnh mẽ của môi trường đầu tư với vốn FDI đạt 704 triệu USD, cao gấp 7 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số ghi dấu ấn đậm nét khi 100% trung tâm xã, phường đã phủ sóng 5G, tỷ lệ giải quyết hồ sơ trực tuyến đạt trên 91%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đúng mức; chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế top đầu cả nước (xếp thứ 3 toàn quốc về giải học sinh giỏi quốc gia); quốc phòng - an ninh được giữ vững, hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2026. Những kết quả toàn diện này đã tạo nền tảng vững chắc để tỉnh bước vào quý II với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng hai con số trong kỷ nguyên mới.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ngành, địa phương, đơn vị trong tỉnh bám sát kết luận tại Hội nghị Trung ương 2 để cụ thể hóa vào tình hình thực tế của tỉnh, nhất là việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước bối cảnh tình hình thế giới biến động, phức tạp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo cần tập trung định hướng rõ thị trường, thúc đẩy mạnh mẽ cơ chế luồng xanh để tạo đột phá trong giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn cho các sản phẩm công nghiệp chủ lực, tỉnh quyết liệt xử lý các dự án tồn đọng, giải quyết dứt điểm tài sản công dôi dư và đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm.

Song song với phát triển kinh tế, công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Bính Ngọ 2026 phải được chú trọng gắn liền với các chương trình ngoại giao văn hóa, ngoại giao Nhân dân. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án về giáo dục, y tế và chuyển đổi số để nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân, phấn đấu giữ vững mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn mới.

Liên quan đến tờ trình xin chủ trương triển khai Hệ thống theo dõi, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống chính trị tỉnh theo thời gian thực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương nỗ lực của Văn Phòng Tỉnh ủy đã hoàn thành việc xây dựng, cài đặt Hệ thống tại Trung tâm dữ liệu Tỉnh ủy và tổ chức vận hành thử nghiệm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương triển khai chính thức hệ thống, đồng thời giao Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Hệ thống tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị tỉnh.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng thảo luận, thống nhất bổ sung Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; cho ý kiến vào Chương trình làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Đối với Chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Hội truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh Phú Thọ để tổ chức Đại hội và hoạt động năm 2026; Chủ trương hỗ trợ kinh phí cho UBND xã Đại Đình để tổ chức Lễ hội Tây Thiên Xuân Bính Ngọ 2026 và việc hỗ trợ kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2026, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh thực hiện theo đúng quy định.

Về Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, phát triển vật liệu xây dựng trong giai đoạn mới; dự thảo Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến năm 2030, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Sở Xây dựng, Sở Công thương phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục tham mưu, rà soát cụ thể. Các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến sâu sát để hoàn thiện văn bản. HĐND tỉnh căn cứ tình hình thực tiễn, chủ động nghiên cứu và ban hành các chính sách phù hợp, kịp thời, đảm bảo các chỉ thị, kế hoạch của Đảng sớm đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý vật liệu xây dựng và ổn định thị trường nội địa trên địa bàn tỉnh.

Cũng trong chương trình hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo công tác cán bộ và cho ý kiến một số nội dung thuộc thẩm quyền.

