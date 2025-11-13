Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét nhiều cơ chế, chính sách lớn của tỉnh

Ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng, chuẩn bị cho các kỳ họp của HĐND tỉnh và công tác chỉ đạo, điều hành trong thời gian tới. Đồng chí Trương Quốc Huy - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy kết luận hội nghị

Tại hội nghị, Thường trực HĐND tỉnh báo cáo tiến độ chuẩn bị Kỳ họp chuyên đề thứ Tư và họp thường kỳ cuối năm của HĐND tỉnh khóa XIX, dự kiến diễn ra trong tháng 11, với nhiều nội dung cần xem xét, thông qua để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, như: Mức hỗ trợ nhân viên y tế tổ dân phố; bồi dưỡng cộng tác viên dân số; chi trả trợ giúp xã hội; quà tặng chúc thọ người cao tuổi; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ; cơ chế hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, giống cây trồng; hỗ trợ xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; chính sách văn nghệ quần chúng; hỗ trợ trẻ em và giáo viên mầm non khu công nghiệp; hỗ trợ liên kết sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ đất ở cho đồng bào dân tộc thiểu số; kinh phí bảo tồn di tích...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm trình bày nội dung một số dự thảo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Trương Quốc Huy nhấn mạnh: Các dự thảo nghị quyết đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để lấy ý kiến Nhân dân và đã nhận được nhiều góp ý. Trên cơ sở tiếp thu đầy đủ, các cơ quan chức năng cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm nghị quyết khi ban hành phản ánh đúng mong muốn của cử tri, tạo cơ sở pháp lý để triển khai dự toán ngân sách năm 2026.

Đồng chí lưu ý việc xây dựng chính sách phải hướng tới những nhóm đối tượng yếu thế, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Sau khi hoàn thiện, UBND tỉnh tiếp tục trình xin ý kiến Nhân dân, hoàn tất quy trình thông qua, bảo đảm nghị quyết được ban hành đúng quy định, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng dành thời gian thảo luận 21 nội dung lớn do Đảng ủy UBND tỉnh trình. Các nội dung tập trung vào nhiều nhóm chính sách quan trọng như: Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về phát triển nhà ở xã hội; tiêu chí xác định công trình, dự án trọng điểm; cơ chế hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP...

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn cho ý kiến vào nội dung các dự thảo

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Tỉnh uỷ Trương Quốc Huy định hướng: Đối với chính sách hỗ trợ Trường Đại học Hùng Vương và các trường đại học đóng trên địa bàn, đồng chí đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Tài chính và 3 trường đại học đánh giá đầy đủ cơ cấu người học, đặc biệt là tỷ lệ sinh viên là đồng bào dân tộc thiểu số và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ phù hợp, nhằm tạo điều kiện cho con em trong tỉnh tiếp tục học tập, nâng cao trình độ. Đồng chí nhấn mạnh: Việc hỗ trợ tuy không lớn về kinh phí nhưng có ý nghĩa thiết thực về an sinh xã hội, đồng thời góp phần hình thành nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của tỉnh.

Về phát triển nhà ở xã hội, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các sở, ngành báo cáo cụ thể hiện trạng thực hiện chỉ tiêu 66.400 căn hộ, trong đó nêu rõ số dự án đã phê duyệt, số dự án đang triển khai, tiến độ từng dự án, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ. Đồng chí nêu rõ lộ trình: Hoàn thành phê duyệt khu 1/500 trong tháng 1; lựa chọn chủ đầu tư trong quý I; triển khai giải phóng mặt bằng trong quý II. Quy hoạch nhà ở xã hội tại khu vực Việt Trì cũ phải đáp ứng nhu cầu của người lao động, cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng uỷ UBND tỉnh chỉ đạo các ngành nghiên cứu cơ chế ưu đãi để khuyến khích nhà đầu tư tham gia xây dựng nhà ở xã hội, nhất là tại các khu công nghiệp; đồng thời yêu cầu quản lý chặt chẽ nguồn vật liệu phục vụ dự án, bảo đảm sử dụng đúng mục đích và không để lợi dụng chính sách. Đối với các dự án đấu giá, đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm quy trình, quy định của pháp luật.

Cũng trong chương trình làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận cho ý kiến về một số dự án trọng điểm cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

Nguyễn Yến