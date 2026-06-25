Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030

Sáng 25/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành khối khoa giáo của tỉnh.

Dự hội nghị có đồng chí: Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Cẩm Phương - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Thực - Phó Chủ tịch Thường Trực Ủy ban MTTQ tỉnh; Dương Hoàng Hương - Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch; Trần Việt Cường - Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Hội nghị ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030.

Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các sở, ngành trong khối khoa giáo gồm: Nội vụ; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Môi trường; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Khoa học và Công nghệ; Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh được triển khai thường xuyên, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác tuyên truyền, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; phối hợp giải quyết các vấn đề nổi cộm ngay từ cơ sở; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn; thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; kiểm tra, giám sát và sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận và khoa giáo.

Những kết quả đó đã góp phần quan trọng trong việc định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ vững an ninh chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Kế hoạch phối hợp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, Nhân dân quan tâm; ký kết Chương trình phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ tỉnh nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ký kết Kế hoạch phối hợp với HĐND tỉnh, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, giai đoạn 2026 - 2030.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cũng đã ký Quy chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong khối Khoa giáo về công tác tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức, triển khai kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của tỉnh về công tác khoa giáo.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp với các sở, ngành, đơn vị trong khối khoa giáo của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Đức Minh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh: Các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp lần này được xây dựng trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời bổ sung các nhiệm vụ mới, mang tính chiến lược, trọng tâm như: Phối hợp tham mưu giúp cấp ủy quán triệt, tuyên truyền, triển khai và sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác tuyên giáo, dân vận, công tác mặt trận, đoàn thể, công tác khoa giáo phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh; tăng cường phối hợp trong việc dự báo, định hướng tư tưởng cho Nhân dân. Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, xây dựng xã hội học tập, xã hội số. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học, công nghệ vào đời sống; chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Chủ động phối hợp đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn; thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Dân vận khéo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tin tưởng, với tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, đoàn kết và quyết tâm cao của các cơ quan, đơn vị trong khối khoa giáo của tỉnh, các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp sẽ được triển khai sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Diệu Thu – Cao Tuấn