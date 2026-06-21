Sức mạnh của niềm tin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở xã Đạo Trù - Kỳ 3 : Không để sự thật đến sau tin đồn

Cùng trên không gian mạng, có những việc làm nhận được hàng nghìn lời cảm ơn, nhưng cũng có những hành động đúng đắn phải đối diện với không ít hoài nghi, thậm chí bình luận khiếm nhã. Trong thời đại số, bảo vệ niềm tin của Nhân dân cũng đồng nghĩa với việc không để sự thật đến sau tin đồn.

Thu hẹp khoảng trống dành cho tin giả, tin xấu, độc

Là xã có hơn 75% dân số là đồng bào Sán Dìu, Đạo Trù từ lâu vẫn gìn giữ nếp sống cộng đồng gắn bó, nghĩa tình. Tuy nhiên, trong thời đại số, nhiều câu chuyện không còn chỉ được truyền tai ở sân đình, đầu ngõ mà xuất hiện trên mạng xã hội với tốc độ lan truyền rất nhanh.

Chỉ cách nhau chưa đầy một tháng, video về cuộc tìm kiếm nam sinh Hà Nội mất tích giữa núi rừng Tam Đảo thu hút hơn một triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận xúc động. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ giúp dân chạy lũ trong đêm cũng nhận được hàng trăm nghìn lượt theo dõi cùng những lời cảm ơn chân thành của người dân.

Thế nhưng, trên chính không gian ấy, phóng sự phản ánh việc phát hiện, xử lý hành vi khai thác đất trái phép trong đêm lại xuất hiện không ít bình luận hoài nghi như: “Không được ăn chia nên mới làm căng”, “Làm màu”... Hay khi một công dân ở thôn Tân Tiến bị xử phạt 1,5 triệu đồng bị xử phạt vì xả rác ra khu vực ven suối, bên cạnh sự đồng tình vẫn có ý kiến cho rằng mức xử phạt là quá nặng.Vẫn là những con người ấy, những cán bộ ấy, nhưng có việc làm nhận được hàng nghìn lời cảm ơn, cũng có việc làm phải đối diện với sự nghi ngờ, thậm chí những lời quy kết thiếu thiện chí. Điều đó cho thấy, trong thời đại số, không phải lúc nào sự thật cũng đến trước tin đồn.

Fanpage Đạo Trù 24H từng bước được xây dựng trở thành một kênh thông tin chính thống gần gũi với nhân dân, ứng dụng AI trong tổ chức sản xuất tin bài.

Điều đáng lo ngại không nằm ở vài dòng bình luận cực đoan, mà ở chỗ nếu thông tin chính thống chậm một bước thì khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những suy diễn chủ quan, thông tin thiếu kiểm chứng và cả những luận điệu cố tình xuyên tạc.

Bởi các thế lực thù địch hiểu rõ, muốn làm suy giảm niềm tin vào hệ thống chính trị không nhất thiết phải bắt đầu từ những vấn đề lớn lao. Chỉ cần gieo vào lòng dân những hoài nghi về sự công bằng, tính minh bạch hay khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân, những tác động tiêu cực hoàn toàn có thể âm thầm lan rộng.

Đối với một địa phương vùng đồng bào dân tộc như Đạo Trù, nơi niềm tin cộng đồng được vun đắp qua nhiều thế hệ, việc không để khoảng trống cho tin giả, tin xấu độc cũng chính là giữ gìn sự đồng thuận và những giá trị tốt đẹp của quê hương

Và đó cũng là lý do cùng với các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và phát huy vai trò của những người có uy tín trong cộng đồng, xã Đạo Trù lựa chọn cách làm mới: đưa thông tin chính thống đến với người dân bằng những hình thức gần gũi, sinh động hơn.

Đạo Trù 24H - Khi thông tin chính thống mang hơi thở cuộc sống

Ở Đạo Trù, nhiều người dân lớn tuổi vẫn giữ thói quen nghe đài, đọc bảng tin ở nhà văn hóa thôn. Nhưng lớp trẻ lại cập nhật thông tin qua điện thoại thông minh, qua mạng xã hội, qua những đoạn video ngắn xuất hiện trên Facebook hay Zalo.

Điều đó đặt ra yêu cầu mới đối với công tác tuyên truyền ở cơ sở. Nếu thông tin chính thống vẫn đi theo cách cũ, chậm hơn, khô cứng hơn, thì khoảng trống ấy rất dễ bị lấp đầy bởi những thông tin thiếu kiểm chứng.

Nhận thức rõ điều đó, Đảng ủy xã Đạo Trù xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Không chỉ dừng lại ở các cuộc họp hay văn bản hành chính, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cần được truyền tải bằng những hình thức phù hợp với đời sống hiện đại.

Trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đồng chí Đặng Hoàng Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhiều lần nhấn mạnh rằng công tác tuyên truyền phải nhanh chóng, hiện đại và hấp dẫn. Trong thời đại số, người dân cần được tiếp cận thông tin chính thống một cách thuận tiện nhất.

Từ định hướng đó, fanpage Đạo Trù 24H từng bước được xây dựng trở thành kênh thông tin chính thống của địa phương. Không chạy theo sự giật gân hay tranh cãi, Đạo Trù 24H lựa chọn kể những câu chuyện của quê hương bằng ngôn ngữ giản dị, chân thực và gần gũi.

Các bản tin được thực hiện bằng công nghệ mới, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong sản xuất chương trình, nhưng điều được quan tâm hơn cả là làm sao để mỗi sản phẩm đến với người dân đều mang hơi thở cuộc sống và phản ánh những vấn đề thiết thực của địa phương.

Đồng chí Đinh Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Đạo Trù cho biết: “Dù điều kiện còn khó khăn, nhân lực còn mỏng nhưng chúng tôi luôn chú trọng công tác thông tin tuyên truyền kịp thời, sáng tạo và gần gũi với Nhân dân. Đến nay, Đạo Trù 24H đã dần trở thành địa chỉ quen thuộc để người dân tìm đọc, xem và kiểm chứng thông tin”.

Từ vài nghìn lượt theo dõi ban đầu, đến nay Đạo Trù 24H đã thu hút hơn 7.000 người theo dõi.

Từ vài nghìn lượt theo dõi ban đầu, đến nay fanpage đã thu hút hơn 7.000 người theo dõi. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn những con số là mỗi khi trên địa bàn xảy ra vụ việc, nhiều người dân đã có thói quen tìm đến Đạo Trù 24H để kiểm chứng thông tin và lắng nghe tiếng nói chính thức từ chính quyền địa phương.

Trong một lần kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sau khi theo dõi các phóng sự tuyên truyền trên Đạo Trù 24H, đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã nhận xét: “Bản tin của xã mà như đài tỉnh, tốt lắm!”.

Lời động viên ấy không chỉ là sự ghi nhận đối với những người làm công tác tuyên truyền ở cơ sở mà còn cho thấy thông tin chính thống hoàn toàn có thể hấp dẫn, gần gũi nếu biết đổi mới cách làm.

Trên mảnh đất có hơn 75% dân số là đồng bào Sán Dìu sinh sống, những bản tin ngắn trên Đạo Trù 24H đang trở thành cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, giúp sự thật tìm được con đường ngắn nhất đến với Nhân dân.

Khi chủ động “đấu tranh” bằng... sự thật

Ở Đạo Trù, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không bắt đầu từ những cuộc tranh luận gay gắt trên mạng xã hội mà từ những cuộc họp chi bộ đều đặn ở các thôn dân cư. Tại đó, những chủ trương mới, những vấn đề người dân quan tâm hay các thông tin đang gây băn khoăn trong dư luận đều được trao đổi, giải thích một cách thẳng thắn.

Đồng bào Sán Dìu chiếm hơn 75% dân số tại xã Đạo Trù.

Đảng bộ xã hiện có 913 đảng viên sinh hoạt tại các chi bộ trực thuộc. Với hơn 24.000 nhân khẩu thuộc 10 thành phần dân tộc cùng sinh sống, cấp ủy địa phương xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải trở thành một “kênh thông tin sống”, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân.

Nhiều đảng viên đồng thời là già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng đồng bào Sán Dìu. Tiếng nói của họ không chỉ có trọng lượng trong các buổi sinh hoạt chi bộ mà còn trong những cuộc trò chuyện thường ngày. Chính sự gần gũi ấy tạo nên sức thuyết phục tự nhiên và bền vững.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy xã được kiện toàn; Ban Công tác 35 và Tổ cộng tác viên thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, chủ động lan tỏa thông tin tích cực, kịp thời định hướng trước những vấn đề được nhân dân quan tâm. Các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được triển khai nghiêm túc, đồng bộ.

Điều đáng chú ý là Đạo Trù lựa chọn đối diện với thông tin trái chiều bằng sự thẳng thắn và đối thoại. Không né tránh, không cực đoan, cũng không lấy sự áp đặt để thay thế cho việc giải thích, thuyết phục. Mục tiêu cuối cùng là giúp người dân hiểu đúng bản chất vấn đề bằng những việc làm cụ thể.

Ông Nguyễn Văn Quý, đảng viên cao tuổi ở thôn Tân Tiến chia sẻ: “Các đồng chí lãnh đạo xã đều làm việc trách nhiệm, gần dân và vì dân. Chúng tôi rất tin tưởng. Mình là đảng viên thì càng phải tuyên truyền để con cháu hiểu đúng, không nghe theo những thông tin thất thiệt”.

Với Đạo Trù, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cũng chính là giữ gìn sự đồng thuận trong cộng đồng và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Có thể những thông tin xấu độc chưa bao giờ biến mất hoàn toàn; những luận điệu xuyên tạc vẫn tồn tại trên không gian mạng. Nhưng khi chính quyền hiện diện trong đời sống Nhân dân, khi sự thật không đến sau tin đồn và khi lòng dân đã trở thành điểm tựa, những thông tin sai trái sẽ khó có cơ hội tìm được đất sống.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh bền vững nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không nằm ở những khẩu hiệu lớn lao mà bắt đầu từ sự gần dân, trách nhiệm, sự thật và niềm tin của Nhân dân. Và chính sức mạnh của niềm tin trong Nhân dân sẽ luôn là thành trì vững chắc nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay.

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Sức mạnh của niềm tin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở xã Đạo Trù - Kỳ ... Không phải những khẩu hiệu hay lời hứa, mà chính sự có mặt kịp thời của chính quyền trong những thời khắc khó khăn nhất đã góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân. Ở xã Đạo Trù, từ những đêm mưa lũ, những cuộc tìm kiếm cứu nạn xuyên rừng đến sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cơ sở, niềm tin được hình thành từ trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Hoàng Cúc