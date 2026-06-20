Sức mạnh của niềm tin trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở xã Đạo Trù - Kỳ 2: Khi chính quyền hiện diện trong đời sống Nhân dân

Không phải những khẩu hiệu hay lời hứa, mà chính sự có mặt kịp thời của chính quyền trong những thời khắc khó khăn nhất đã góp phần bồi đắp niềm tin của Nhân dân. Ở xã Đạo Trù, từ những đêm mưa lũ, những cuộc tìm kiếm cứu nạn xuyên rừng đến sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo cơ sở, niềm tin được hình thành từ trách nhiệm, sự tận tâm và tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”.

Những mệnh lệnh hóa thành hành động trong đêm mưa lũ

Chiều muộn ngày 21/5/2026, khi mưa lớn bắt đầu trút xuống địa bàn xã Đạo Trù, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã liên tục tiếp nhận thông tin khẩn từ các thôn. Chỉ trong thời gian ngắn, nhiều khu vực ghi nhận tình hình phức tạp: nước suối dâng nhanh tại thôn Đồng Thành, một số điểm ngập sâu gây chia cắt giao thông; cầu Lục Liễu bị nước tràn qua mặt cầu; khu vực cánh đồng và vùng trũng có nguy cơ ngập lụt, đe dọa hoa màu và tài sản của người dân. Cùng lúc, một số thông tin về người dân gặp nạn, mất liên lạc trong mưa lũ càng khiến tình hình trở nên cấp bách.

Trước diễn biến đó, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng chí Khổng Đình Ngôn - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng xuống cơ sở, rà soát từng địa bàn xung yếu, tổ chức sơ tán dân và bảo vệ tài sản.

Ngay trong đêm, các lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, trưởng thôn và tổ liên gia được huy động tối đa. Các phương tiện sẵn sàng ứng cứu, từng nhóm công tác được phân công bám sát từng khu dân cư.

Trong nhóm điều hành, Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Xuân Năm nhấn mạnh yêu cầu: “Trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất là an toàn tính mạng của Nhân dân. Các lực lượng phải bám sát địa bàn, hỗ trợ người dân di dời tài sản, không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc”.

Không có những mệnh lệnh cầu kỳ, nhưng từng chỉ đạo nhanh chóng được chuyển thành hành động cụ thể. Giữa màn mưa dày đặc, ánh đèn pin của lực lượng chức năng liên tục di chuyển qua các ngõ xóm. Từng bao thóc, từng vật dụng, từng tài sản tích góp của người dân được hỗ trợ đưa lên cao.

Với nhiều hộ dân, những gì họ có chỉ là vài sào ruộng vừa thu hoạch. Vì vậy, mỗi sự hỗ trợ trong đêm mưa lũ đều mang ý nghĩa rất lớn. Không khí khẩn trương nhưng trật tự, thể hiện rõ sự phối hợp giữa chính quyền và người dân trong thời điểm khó khăn.

Sáng hôm sau, trên các nền tảng mạng xã hội địa phương, nhiều người dân đã đăng tải lời cảm ơn tới lực lượng hỗ trợ. Những dòng chia sẻ mộc mạc nhưng chân thành, phản ánh rõ sự ghi nhận của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Trên fanpage Đạo Trù 24H nhanh chóng xuất hiện nhiều dòng trạng thái đầy xúc động, sau đêm cán bộ cùng Nhân dân chạy lũ.

Chị Mai Trang, ở thôn Đồng Thành, viết: "Gia đình em xin cảm ơn Ban lãnh đạo xã Đạo Trù, lực lượng quân sự, công an xã, trưởng thôn, tổ trưởng tổ liên gia thôn Đồng Thành đã kịp thời đến giúp gia đình em di dời tài sản đến nơi an toàn ngay trong đêm. May mắn gia đình không thiệt hại gì về người và tài sản...".

Không chỉ gia đình chị Mai Trang, nhiều người dân ở các thôn khác cũng gửi lời cảm ơn sau một đêm thức trắng. Đó không phải những lời lẽ hoa mỹ, thậm chí có những tin nhắn còn sai chính tả, nhưng phía sau những con chữ mộc mạc ấy là sự biết ơn chân thành của những người vừa đi qua hoạn nạn.

Những bước chân xuyên đêm cứu nạn

Không chỉ trong mưa lũ, tinh thần có mặt kịp thời của chính quyền xã Đạo Trù còn thể hiện rõ trong công tác tìm kiếm cứu nạn. Cụ thể, chiều 20/4/2026, khi UBND xã đang triển khai nhiệm vụ thì nhận được một tin nhắn khẩn từ gia đình nam sinh Nguyễn Tuấn Anh, sinh viên Trường Đại học Đại Nam, thường trú tại Hà Nội thông báo: Tuấn Anh mất liên lạc sau khi xuất phát từ khu vực Dốc Dít, thôn Vĩnh Ninh để chinh phục Tam Đảo Bắc. Ngay lập tức, Chủ tịch UBND xã cho dừng cuộc họp, huy động lực lượng công an, quân sự, y tế và người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Do địa hình rừng núi phức tạp, trời tối và sương dày khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, các tổ công tác vẫn kiên trì mở rộng phạm vi, bám theo từng dấu vết nhỏ, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng.

Tại sở chỉ huy tiền phương được đặt tạm dưới mái hiên một nhà dân, cán bộ xã liên tục cập nhật tình hình, điều phối lực lượng xuyên suốt nhiều giờ. Ánh đèn pin trong rừng, tiếng gọi nhau giữa đêm tối, các phương án tìm kiếm liên tục được điều chỉnh theo diễn biến thực tế.

Sau nhiều giờ nỗ lực, rạng sáng ngày 21/4, nam sinh được tìm thấy an toàn trong tình trạng kiệt sức nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Khoảnh khắc đó đánh dấu sự kết thúc của một cuộc tìm kiếm căng thẳng, đồng thời cũng là sự nhẹ nhõm của cả hệ thống tham gia cứu hộ.

Xúc động trước sự tận tâm của lực lượng tìm kiếm, gia đình nạn nhân bày tỏ mong muốn hỗ trợ kinh phí cảm ơn, nhưng đồng chí Lưu Xuân Năm - Phó Chủ tịch UBND xã nhẹ nhàng từ chối: “Đây là trách nhiệm của chúng tôi. Gia đình giữ số tiền này để lo việc đi lại”.

Câu trả lời ngắn gọn nhưng thể hiện rõ tinh thần phục vụ: làm việc vì Nhân dân, không vì lợi ích cá nhân, và cũng không chờ đợi sự đền đáp.

Không có bài tuyên truyền nào thuyết phục bằng những việc làm cụ thể

Điều đáng chú ý là những hành động trong đêm mưa lũ hay giữa rừng sâu không chỉ dừng lại ở phạm vi thực tế, mà còn nhanh chóng lan tỏa trên không gian mạng.

Video về cuộc tìm kiếm nam sinh Hà Nội mất tích thu hút hơn một triệu lượt xem cùng gần 4.500 lượt tương tác chỉ sau 1 giờ đăng tải. Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ, trưởng thôn, tổ liên gia hỗ trợ người dân chạy lũ trong đêm cũng nhận gần 450 nghìn lượt xem và hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận.

Một số người dân để lại những bình luận mộc mạc như: “Cán bộ xã rất trách nhiệm, luôn có mặt khi dân cần.” “Cảm ơn các lực lượng đã giúp dân trong đêm mưa lũ.”

Dù đơn giản, những lời ghi nhận ấy phản ánh rõ một điều: trong thời đại số, niềm tin không chỉ đến từ tuyên truyền, mà còn được hình thành từ những trải nghiệm thực tế của người dân.

Người dân có thể không nhớ hết nội dung các cuộc họp hay chỉ đạo hành chính, nhưng họ sẽ nhớ hình ảnh những cán bộ lội nước trong đêm, băng rừng trong sương lạnh, hay có mặt ở hiện trường khi người dân cần giúp đỡ nhất. Đó là những minh chứng rõ ràng cho phương châm “gần dân, vì dân, sát dân”.

Trong bối cảnh thông tin đa chiều, mạng xã hội phát triển mạnh mẽ, những hành động cụ thể ở cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc củng cố niềm tin xã hội.

Niềm tin không hình thành từ lời nói, mà từ việc làm. Khi chính quyền có mặt kịp thời trong thiên tai, khi mọi quyết định đều hướng tới lợi ích cộng đồng, khi cán bộ sẵn sàng có mặt trong thời khắc khó khăn nhất, thì niềm tin được củng cố một cách tự nhiên và bền vững.

Ở Đạo Trù, từ những đêm mưa lũ đến những cuộc tìm kiếm xuyên rừng, có thể thấy rõ một thực tế: bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là nhiệm vụ lý luận hay đấu tranh trên không gian mạng, mà bắt đầu từ chính đời sống hằng ngày của Nhân dân.

Mỗi hành động cụ thể, mỗi sự có mặt kịp thời của chính quyền cơ sở đều góp phần tạo nên “lá chắn niềm tin” - yếu tố quan trọng để giữ vững sự đồng thuận xã hội trong giai đoạn hiện nay.

Bởi suy cho cùng, sức mạnh bền vững nhất để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ nằm ở lý luận, mà chính là niềm tin của Nhân dân được bồi đắp từ những điều bình dị nhất trong cuộc sống.

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Hoàng Cúc