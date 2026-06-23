Đồng thuận trong sắp xếp thôn, xóm ở Thượng Cốc

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị thôn, xóm nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, xã Thượng Cốc đã triển khai một cách bài bản, dân chủ, đúng quy định. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận trong Nhân dân nên việc sắp xếp thôn, xóm trên địa bàn diễn ra thuận lợi, nhận được sự ủng hộ cao của cán bộ, đảng viên và người dân.

Chi bộ xóm Rộc Khửm họp bàn phân công đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chủ trương sáp nhập xóm.

Dân chủ, công khai từng bước triển khai

Ngay khi có chủ trương của cấp trên, Đảng ủy, UBND xã Thượng Cốc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến từng hộ dân về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của việc sắp xếp thôn, xóm. Các phương án sắp xếp được công khai để người dân tham gia đóng góp ý kiến, bảo đảm mọi thông tin đều minh bạch, khách quan. Tại các cuộc họp dân, nhiều ý kiến được trao đổi thẳng thắn, dân chủ, qua đó giúp cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thiện phương án phù hợp với tình hình thực tế. Nhờ đó, người dân hiểu rõ việc sắp xếp không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Một trong những điểm sáng trong quá trình sắp xếp thôn, xóm tại xã Thượng Cốc là việc sáp nhập xóm Rộc Khửm và xóm Mận Bùi thành xóm Nam Sơn. Trước khi thực hiện sáp nhập, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp lấy ý kiến cử tri, đồng thời phân công cán bộ, đảng viên trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, giải thích về mục đích, ý nghĩa và lợi ích của chủ trương này. Bà Bùi Thị Phời - Bí thư Chi bộ xóm Rộc Khửm cho biết: “Ban đầu một số người dân còn băn khoăn về tên gọi, địa giới hay việc tổ chức sinh hoạt cộng đồng sau khi sáp nhập. Chi bộ đã phân công đảng viên phụ trách từng khu dân cư, trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để giải thích, tuyên truyền. Khi hiểu rõ chủ trương và thấy được lợi ích lâu dài, người dân đều đồng thuận, thống nhất cao với phương án sáp nhập”. Theo bà Phời, quá trình lấy ý kiến Nhân dân được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm quyền làm chủ của người dân. Nhờ đó, việc sáp nhập xóm Rộc Khửm và xóm Mận Bùi thành xóm Nam Sơn diễn ra thuận lợi, tạo tiền đề để xây dựng khu dân cư đoàn kết, phát triển, đáp ứng yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động ở cơ sở trong giai đoạn mới.

Ông Bùi Đức Thành, người dân xóm Rộc Khửm chia sẻ: “Chúng tôi được tham gia đóng góp ý kiến ngay từ đầu nên rất phấn khởi. Việc sắp xếp thôn, xóm là chủ trương đúng đắn, giúp bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, giảm đầu mối, tiết kiệm chi phí. Người dân đều mong muốn sau sắp xếp, địa phương sẽ có thêm điều kiện để phát triển”.

Tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Xác định sự đồng thuận của Nhân dân là yếu tố quyết định thành công, cấp ủy, chính quyền xã đã phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động. Những ý kiến, kiến nghị chính đáng của người dân đều được tiếp thu, giải đáp kịp thời, tạo không khí cởi mở và thống nhất trong toàn xã.

Tại kỳ họp chuyên đề, sau khi nghe UBND xã báo cáo phương án sáp nhập, đặt tên, đổi tên các xóm trên địa bàn xã, Ban Chấp hành Đảng bộ xã đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất phương án giữ nguyên 6 xóm đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình gồm: Xóm Tre, xóm Anh, xóm Đồng Tâm, xóm Ốc, xóm Thăn, xóm Ráy (do đặc thù về địa lý, địa hình và các điều kiện tự nhiên không thể sáp nhập). Nhất trí phương án thực hiện sáp nhập 22 xóm còn lại thành 10 xóm mới. Tổng số xóm thuộc xã Thượng Cốc sau sáp nhập còn 16 xóm. Việc giảm số lượng xóm góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý, điều hành, huy động nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đạt - Bí thư Đảng ủy xã Thượng Cốc cho biết: Quá trình triển khai công tác sắp xếp thôn, xóm được thực hiện trên nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định của pháp luật. Các bước từ xây dựng phương án, tổ chức lấy ý kiến cử tri đến hoàn thiện hồ sơ đều được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân. Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải đi trước một bước để người dân hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của nhiệm vụ này. Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của cán bộ cơ sở, đến nay địa phương đã tạo được sự đồng thuận cao trong Nhân dân, góp phần bảo đảm tiến độ thực hiện theo kế hoạch đề ra”.

Sự đồng thuận của người dân chính là nền tảng quan trọng để Thượng Cốc thực hiện hiệu quả chủ trương sắp xếp thôn, xóm. Đây không chỉ là việc tổ chức lại đơn vị hành chính ở cơ sở mà còn là bước đi cần thiết nhằm xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Với quyết tâm của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, xã Thượng Cốc đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, văn minh và bền vững.

Đinh Thắng