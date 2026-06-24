Giá vàng hôm nay (24-6): Lao dốc

Giá vàng hôm nay (24-6): Giao dịch vàng miếng SJC của các thương hiệu đã lao dốc trong 24 giờ qua, với mức giảm cao nhất 1,6 triệu đồng/lượng, đưa giá vàng trở lại ngưỡng 147 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Cụ thể, vàng miếng thương hiệu SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI mua vào 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng miếng thương hiệu Phú Quý mua vào 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng miếng trong nước cập nhật lúc rạng sáng 24-6 như sau:

Vàng miếng Rạng sáng 23-6 Rạng sáng 24-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 145,6 148,6 144 147 -1.600 -1.600 Bảo Tín Mạnh Hải 145,6 148,6 144 147 -1.600 -1.600 DOJI 145,6 148,6 144 147 -1.600 -1.600 PNJ 145,6 148,6 144 147 -1.600 -1.600 Phú Quý 145,5 148,5 144 147 -1.500 -1.500

Giao dịch sáng nay (rạng sáng 24-6) giảm 1,6 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua. Ảnh minh họa: chinhphu.vn

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay (24-6) cũng giảm mạnh so với rạng sáng qua.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn mua vào ở mức 143,9 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 146,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải mua vào ở mức 141,5 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI mua vào ở mức 144 triệu đồng/lượng, bán ra 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu PNJ giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý giao dịch ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 147 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua.

Giá vàng nhẫn trong nước cập nhật lúc rạng sáng 24-6 như sau:

Vàng nhẫn Rạng sáng 23-6 Rạng sáng 24-6 Chênh lệch Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Đơn vị tính: Triệu đồng/lượng Đơn vị tính: Nghìn đồng/lượng SJC 145,5 148,5 143,9 146,9 -1.600 -1.600 Bảo Tín Mạnh Hải 143,5 - 141,5 - -2.000 - DOJI 145,6 148,6 144 147 -1.600 -1.600 PNJ 145,5 148,5 144 147 -1.500 -1.500 Phú Quý 145,2 148,2 144 147 -1.200 -1.200

Giá vàng thế giới hôm nay

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.110,9 USD/ounce. Giá vàng thế giới nhìn chung có giảm 1,75% trong 24 giờ qua, tương ứng với giảm 73,41 USD/ounce.

Với giá vàng miếng trong nước giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.110,9 USD/ounce (tương đương 131 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới hôm nay được giao dịch ở mức 4.110,9 USD/ounce. Ảnh minh họa

Giá vàng và bạc giao ngay giảm mạnh sau khi đóng cửa phiên giao dịch hôm thứ Ba, do đồng USD duy trì ở mức cao nhất trong năm, rủi ro sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất vẫn còn hiện hữu và phí bảo hiểm rủi ro eo biển Hormuz tiếp tục giảm. Giá vàng tương lai giao tháng 8 của Mỹ giảm 2% xuống còn 4.117,70 USD/ounce.

“Giá vàng đã được hưởng lợi phần nào nhờ giá dầu giảm trong tuần này, nhưng nó không được hưởng lợi từ sự hỗ trợ của đồng USD, vốn tiếp tục tăng giá trong bối cảnh kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất”, Tim Waterer, nhà phân tích thị trường chính tại KCM Trade cho biết.

Theo công cụ CME FedWatch, các nhà giao dịch hiện ước tính xác suất tăng lãi suất vào tháng 12 là 88%, so với 61% trước cuộc họp của Fed tuần trước. Như vậy, các nhà đầu tư đang dự đoán một chính sách tiền tệ thắt chặt (diều hâu) dưới sự lãnh đạo của tân Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Trong nhận định của mình, nhà phân tích Ole Hansen của Saxo Bank cho biết, giá năng lượng sẽ vẫn là yếu tố then chốt trong ngắn hạn đối với thị trường kim loại quý.

Trong khi đó, theo các chiến lược gia hàng hóa tại Morgan Stanley, nếu không có sự phục hồi đáng kể về dòng vốn đổ vào các quỹ ETF, vàng sẽ khó đạt được mục tiêu tăng giá 5.200 USD/ounce trong nửa cuối năm 2026.

“Mặc dù việc mua vàng của Ngân hàng Trung ương có thể tiếp tục bất kể điều gì xảy ra, nhưng dòng vốn vào ETF lại nhạy cảm hơn với những thay đổi trong kỳ vọng về lãi suất. Yếu tố còn thiếu là nhu cầu đối với ETF, vốn có khả năng vẫn nhạy cảm với lộ trình của Fed, lợi suất thực và đồng USD”, các nhà phân tích Amy Gower và Martijn Rats viết trong một báo cáo nghiên cứu công bố mới đây.

Các nhà đầu tư vẫn lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này, vì họ kỳ vọng việc giảm căng thẳng ở Trung Đông và giá dầu giảm sẽ giúp giảm kỳ vọng lạm phát. Tuy nhiên, các nhà phân tích cảnh báo, giọng điệu cứng rắn của Fed mới đây đã làm dấy lên kỳ vọng rằng lãi suất có thể duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn.

Morgan Stanley đã chia sẻ dữ liệu cho thấy kỳ vọng về lãi suất cao trong thời gian dài hơn đã đẩy lợi suất thực tế trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên cao hơn nhiều so với mức của tháng Hai, dẫn đến dòng vốn ròng chảy ra khỏi các quỹ ETF vàng gần đây và góp phần vào sự sụt giảm giá vàng.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi dữ liệu về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tại Mỹ - chỉ số lạm phát ưa thích của Fed – dự kiến được công bố vào ngày 25-6 để có thêm hướng đi của chính sách tiền tệ.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc niêm yết ở mức 2,359 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,432 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,995 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,029 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh, giá bạc hiện ở mức 1,997 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,042 triệu đồng/lượng (bán ra).

Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 63,74 USD/ounce; giảm 2,28 USD/ounce.

Theo qdnd.vn