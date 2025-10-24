Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh

Sáng 24/10, Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra các nội dung trình tại Kỳ họp thứ Ba, HĐND tỉnh. Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Hồng Lâm - TUV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi thuê người làm công tác quản lý, bảo vệ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, các đại biểu đề nghị Sở Nội vụ làm rõ thêm căn cứ pháp lý, phương pháp tính mức chi thuê, hình thức thuê, nguồn lực thực hiện; bổ sung thêm phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng để đảm bảo chặt chẽ; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức, bố cục nghị quyết theo đúng quy định...

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm phát biểu kết luận hội nghị.

Tiếp đó, Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo Nghị quyết Quy định các mức chi đối với Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo thanh, thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh. Ở nội dung này, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ định nghĩa một số thuật ngữ, mức chi, mục nguồn kinh phí giao, nguồn kinh phí chi, phần tổ chức thực hiện. Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung thêm cơ sở pháp lý để ban hành nghị quyết; điều chỉnh tiêu đề nghị quyết cho phù hợp, một số nội dung về thể thức; đồng thời hoàn thiện trình tự ban hành nghị quyết theo quy trình thủ tục rút gọn.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trình bày báo cáo dự thảo nghị quyết.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày các dự thảo nghị quyết: Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Quy định một số chính sách đối với học sinh, giáo viên trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh; chế độ đối với học sinh và chuyên gia, giáo viên trực tiếp thực hiện bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia, cấp khu vực quốc tế và quốc tế; Quy định mức thưởng đối với học sinh đạt giải và giáo viên trực tiếp bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh đạt giải trong các kỳ thi, cuộc thi cấp tỉnh, cấp quốc gia, khu vực quốc tế và quốc tế trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đã trình bày 2 dự thảo Nghị quyết đặc thù: Quy định chế độ hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào diện thỏa thuận hợp tác của tỉnh Phú Thọ thực hiện đào tạo tại các trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh; Quy định chính sách hỗ trợ người học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2026- 2030.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trình bày dự thảo nghị quyết.

Ở các nội dung này, các đại biểu nhất trí với dự thảo. Đồng thời, yêu cầu cơ quan soạn thảo làm rõ một số đối tượng áp dụng, phạm điều chỉnh; căn cứ xác định các mức hỗ trợ; các nội dung mức chi... Đề nghị điều chỉnh bố cục một số dự thảo để đảm bảo chặt chẽ, logic; bổ sung thời gian hỗ trợ theo năm học hay giai đoạn; chỉnh sửa một số nội dung về thể thức theo đúng quy định...

Đối với dự thảo Quy định chi tiết danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh, các đại biểu đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ hơn danh mục thu với các nội dung cụ thể; quy định rõ, chi tiết mức thu các dịch vụ theo danh mục để đảm bảo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả trong thực tế...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày các dự thảo nghị quyết.

Riêng với 2 dự thảo nghị quyết đặc thù, các thành viên Ban Văn hóa – Xã hội đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo làm rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mục chi, căn cứ xác định mức chi, mức chi cụ thể, phương thức hỗ trợ, cơ chế chi trả... Đề nghị rà soát, bổ sung căn cứ pháp lý, thực tiễn; cụ thể thời gian hỗ trợ theo năm hay giai đoạn; xác định rõ danh mục ngành nghề được hỗ trợ để có mức hỗ trợ phù hợp; điều chỉnh thể thức theo đúng quy định...

Lãnh đạo Sở Tài chính và Sở Tư pháp làm rõ một số nội dung trong các dự thảo nghị quyết.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Hồng Lâm và Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Tâm đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị tham gia soạn thảo và thẩm tra. Đồng thời đề nghị cơ quan soạn thảo văn bản tiếp thu các ý kiến góp ý tại hội nghị và phối hợp với các cơ quan liên quan để rà soát các số liệu, nội dung cần bổ sung, làm rõ, đảm bảo sự thống nhất, chính xác và phù hợp với các quy định hiện hành.

Lệ Oanh