Bão Bualoi có thể mạnh cấp 13 khi áp sát bờ biển Bắc Trung Bộ

Vào Biển Đông, bão Bualoi được tiếp thêm năng lượng để tăng cấp, di chuyển nhanh, khi áp sát bờ biển Bắc Trung Bộ đạt khoảng cấp 13 (149 km/h).

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia chiều 26/9 ở Hà Nội, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết chiều nay tâm bão Bualoi ở miền Trung Philippines, sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14 và đang di chuyển nhanh với tốc độ 30 km/h. Dự báo trong 5-7 giờ tới bão sẽ vào Biển Đông, trở thành cơn bão thứ 10 ở vùng biển này.

Theo ông Khiêm, có nhiều yếu tố khí tượng thuận lợi khiến bão Bualoi càng vào gần bờ biển miền Trung sức gió càng tăng. Đầu tiên là nhiệt độ vùng biển bão đi qua cao, 28-29 độ C, độ ẩm cao sẽ tiếp thêm năng lượng cho bão.

“Thứ hai là các yếu tố làm yếu bão đi như mực gió dưới thấp, trên cao, không khí lạnh gần như không có”, ông Khiêm nói và cảnh báo bão Bualoi khi vào gần bờ biển Bắc, Trung Trung Bộ sẽ mạnh cấp 13, thậm chí trên cấp 13.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của bão Bualoi lúc 13h ngày 26/9. Ảnh: NCHMF

Về hướng bão, ông Khiêm nhận định có hai giai đoạn. Từ nay đến ngày 28/9, bão chủ yếu theo hướng tây, hơi chếch bắc. Sau ngày 28/9, bão sẽ chếch nhiều hướng bắc rồi đi dọc ven biển Bắc Trung Bộ.

"Hiện nay dự báo quốc tế còn phân tán, độ lệch 500-700 km, có phương án bão đi ra tận đồng bằng Bắc Bộ, có phương án đi vào Huế - Đà Nẵng, cũng có thể đi vào Bắc Trung Bộ. Tuy nhiên, khả năng bão vào Bắc Trung Bộ là lớn nhất với xác suất 70-80%", ông Khiêm nói.

Cơ quan khí tượng dự báo bắc và giữa Biển Đông (đặc khu Hoàng Sa) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9, sóng biển cao 6-8 m; vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 7-9 m. Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển Quảng Trị - Quảng Ngãi từ tối 27/9 gió mạnh dần từ cấp 6 đến 13, giật cấp 15, sóng biển cao 4-8.

Ông Khiêm đánh giá ngoài gió thì lo ngại của cơn bão này là mưa. Với kịch bản lớn nhất, Bắc Trung Bộ sẽ mưa 300-400 mm, có nơi nhiều hơn. Ngoài ra, các khu vực như nam đồng bằng Bắc Bộ, nam Quảng Trị, Thượng Lào cũng mưa lớn.

"Nếu đúng theo hướng kịch bản hiện tại thì bão có khả năng gây ra đa thiên tai, vừa gió mạnh, vừa mưa lớn, vừa lũ trên sông, vừa lũ quét. Chúng tôi đang tính toán cụ thể hơn lượng mưa, mức lũ trên sông để chậm nhất sáng mai sẽ phát cảnh báo", ông Khiêm nói.

Ảnh vệ tinh bão Bualoi 15h ngày 26/9. Ảnh: Cục Khí tượng thủy văn

Ứng phó với bão nhanh hơn

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết Bắc Trung Bộ có 8 hồ chứa vận hành điều tiết qua tràn với lưu lượng trên 70 m3/s trở lên gồm: Bản Ang, Bản Vẽ, Chi Khê, Đồng Văn, Hủa Na, Khe Bố, Nậm Mô, Nậm Nơn. 2.323 hồ chứa thủy lợi dung tích đạt 72-89% thiết kế. 132 hồ hư hỏng, 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Tổng số tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 m tại các tỉnh, thành phố ven biển Quảng Ninh - Khánh Hòa bị ảnh hưởng của bão là 45.700. Trong 48 giờ tới, có 238 tàu cá hoạt động nằm trong vùng ảnh hưởng. Khu vực Hưng Yên - Huế có khoảng 114.200 ha nuôi trồng thủy sản với 12.440 ô lồng bè các loại, trong đó 6.640 ô lồng nuôi mặn lợ, 5.800 ô lồng nuôi ngọt, 1.040 chòi canh nuôi thủy sản.

Thứ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị do bão đi nhanh hơn bình thường, hoạt động phòng chống bão cũng cần triển khai nhanh hơn. Theo quy luật, khi có hai cơn bão liên tiếp thì bao giờ cũng có thiệt hại lớn, nếu chủ động thì có thể giảm thiểu.

"Tôi sợ nhất là bà con chủ quan vì bão Ragasa mặc dù mạnh nhất trên biển trong năm 2025 nhưng vào bờ lại không tác động nhiều. Vùng Thanh Hóa - Hà Tĩnh đã chịu tổn thương từ cơn bão thứ ba đến giờ và chưa khắc phục xong, giờ lại có cơn bão này vào thì sẽ rất nguy hiểm vì khả năng sẽ gây ra đa thiên tai", Thứ trưởng Hiệp nói, bày tỏ lo ngại về nguy cơ sạt lở đất, lũ quét.

Thứ trưởng Hiệp đề nghị địa phương yêu cầu tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, không nhất thiết phải chạy vào bờ. “Thời gian cấm biển cần sớm hơn, nếu trước đây cấm trước 24 tiếng thì giờ có thể cấm trước 48 tiếng khi bão vào; nghiên cứu cho học sinh nghỉ học sáng thứ hai tuần tới”, ông đề nghị.

Từ đầu năm, Biển Đông đã ghi nhận 9 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Ragasa mạnh cấp siêu bão ở Biển Đông, do di chuyển chủ yếu trên lục địa Trung Quốc và chịu tác động của áp cao lục địa nên khi đến gần Việt Nam chỉ còn là áp thấp nhiệt đới, không gây thiệt hại.

Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu nhận định trong ba tháng cuối năm, Biển Đông có thể xuất hiện 4-5 xoáy thuận nhiệt đới, trong đó 2-3 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam, tập trung ở Trung Bộ.

