Báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án giao thông trọng điểm khu vực Vĩnh Phúc

Chiều 15/4, đồng chí Quách Tất Liêm - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư 5 dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành, xã, phường liên quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc, hầu hết các dự án đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư đều đang gặp khó khăn chung là tăng tổng mức đầu tư, chủ yếu do chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) thực tế cao hơn nhiều so với dự toán ban đầu (do thay đổi đơn giá đất và kiểm kê diện tích). Bên cạnh đó, một số dự án phê duyệt chủ trương đầu tư đã lâu, nay mới triển khai dẫn đến chi phí GPMB, chi phí xây dựng tăng cao.

Trong đó, Dự án ĐT.310C (Đoạn QL2C đến QL2B) thuộc địa bàn xã Tam Dương, hiện thi công đạt 60,34%, giải ngân đạt 96,9% vốn phân bổ. Do giá đất cụ thể tăng mạnh (đất vườn tăng 9 - 10 lần) và tính toán nhầm diện tích đất thổ cư sang đất nông nghiệp, tổng mức đầu tư tăng thêm 115,263 tỷ đồng (tổng mới 553,3 tỷ đồng).

Dự án ĐT.309B (đoạn QL2B đến ĐT.309) hiện thi công đạt 47,6%, GPMB đạt 70% cũng gặp tình trạng tương tự khi đơn giá đất bồi thường thực tế tăng từ 5 - 10 lần so với thời điểm lập dự án năm 2019, khiến tổng mức đầu tư tăng thêm 64,384 tỷ đồng (tổng mới 254,9 tỷ đồng).

Dự án đường vành đai 3 (Đoạn Yên Lạc - Bình Dương) đã hoàn thành 92,3% khối lượng thi công. Do điều chỉnh quy mô nút giao QL2C và TL305 hoàn chỉnh theo quy hoạch (mặt cắt 41m), dẫn đến tăng chi phí GPMB và xây lắp. Tổng mức đầu tư tăng thêm khoảng 16,6 tỷ đồng.

Dự án ĐT.307 (TT Lập Thạch đến cầu Liễn Sơn) hiện chưa được bố trí vốn, đang hoàn thiện thủ tục. Tuy nhiên, so với đề xuất ban đầu, khi thực hiện GPMB và thi công, tổng mức đầu tư tăng thêm 248,7 tỷ đồng.

Dự án đường từ KCN Tam Dương I đến KCN Tam Dương II đã GPMB được 1,6km, chưa chọn nhà thầu thi công. So với đề xuất ban đầu, tổng mức đầu tư tăng thêm 136,6 tỷ đồng.

Để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư theo yêu cầu của Sở Tài chính, Ban Quản lý dự án đề xuất hai nhóm giải pháp: Đối với các dự án đang thi công dở dang (ĐT.310C, ĐT.309B), buộc phải tăng tổng mức đầu tư do chi phí GPMB là thực tế khách quan, chỉ có thể cắt giảm các hạng mục phụ trợ (cây xanh, vỉa hè) nhưng giá trị cắt giảm không đủ bù đắp phần tăng thêm.

Đối với các dự án mới hoặc chưa thi công (ĐT.307, đường kết nối KCN): Thực hiện phân kỳ đầu tư hoặc giảm quy mô mặt cắt ngang để giữ nguyên tổng mức đầu tư được duyệt ban đầu.

Cho ý kiến tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm yêu cầu Ban Quản lý dự án phối hợp với các xã rà soát kỹ nguồn gốc đất ở, đối chiếu hiện trạng và sổ sách với hạn mức đất ở theo quy định của tỉnh để lập biểu kiểm đếm chính xác. Sau khi chuẩn hóa số liệu sẽ quyết định để giải ngân. Riêng đối với Dự án đường vành đai 3, đã hoàn thành 92,3% khối lượng thi công, đồng ý điều chỉnh ngay để hoàn thiện dự án.

Đối với các dự án mới, đang thực hiện thủ tục đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý về chủ trương, đồng thời đề nghị đưa vào đầu tư công trung hạn, để cân đối. Ban Quản lý dự án khẩn trương lập bảng danh mục chi tiết toàn bộ dự án ngành giao thông, chia rõ hai nhóm: dự án chuyển tiếp (kèm số vốn đã giải ngân và số vốn cần chuyển sang kỳ 2026-2030) và dự án mới. Trên cơ sở đó, đề xuất thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh quyết định.

Đinh Vũ