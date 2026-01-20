Xây dựng Đảng
Báo chí góp phần lan tỏa tinh thần Đại hội XIV của Đảng

Chiều 20/1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã thăm Trung tâm Báo chí, động viên cán bộ, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đang tác nghiệp, đưa tin về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của các nhà báo, phóng viên trong quá trình tác nghiệp, đưa tin về Đại hội XIV của Đảng. Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo Trung tâm Báo chí đảm bảo các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đường truyền, cũng như điều kiện sinh hoạt, tạo thuận lợi để các nhà báo, phóng viên tác nghiệp.

Đồng chí Lại Xuân Môn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các đại biểu là lãnh đạo các cơ quan thông tấn báo chí thăm Trung tâm Báo chí Đại hội XIV của Đảng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các nhà báo, phóng viên tiếp tục đưa tin kịp thời, chính xác và sinh động về Đại hội XIV của Đảng, đặc biệt là những điểm mới trong công tác tổ chức Đại hội và các Văn kiện Đại hội, góp phần lan tỏa tinh thần, kết quả của Đại hội đến toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta và bạn bè quốc tế.

Trung tâm Báo chí phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng bố trí tại tầng 3 của Trung tâm Hội nghị Quốc gia với cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, tạo điều kiện tốt nhất cho hoạt động tác nghiệp, đưa tin về Đại hội. Hiện có khoảng 600 phóng viên, kỹ thuật viên thuộc 113 cơ quan báo chí trong nước; gần 80 phóng viên, trợ lý báo chí thuộc 43 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tham gia đưa tin về Đại hội.

