Bảo đảm an toàn thực phẩm dịp cuối năm và Tết Nguyên đán

Dịp cuối năm và Tết Nguyên đán luôn là thời điểm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tăng cao, kéo theo nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP). Nhận diện rõ những rủi ro này, UBND tỉnh đã sớm triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm ATTP, phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân năm 2026.

Lực lượng chức năng kiểm tra hàng hóa tiêu dùng tại chợ Lồ, xã Mường Bi nhằm kịp thời phát hiện sớm các vi phạm về ATTP.

Kiểm soát chặt từ mục tiêu đến hành động

Thực hiện Kế hoạch số 1941/KH-BCĐLNTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về ATTP, Ban Chỉ đạo liên ngành về ATTP tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai công tác bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Bính Ngọ và mùa lễ hội Xuân năm 2026 trên phạm vi toàn tỉnh, thời gian thực hiện từ ngày 30/12/2025 đến hết ngày 20/3/2026.

Theo đồng chí Trương Thanh Sơn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh, việc chủ động xây dựng kế hoạch sớm xuất phát từ thực tế quy mô thị trường thực phẩm trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn. Sau khi sáp nhập, toàn tỉnh Phú Thọ hiện có hàng trăm cơ sở sản xuất (CSSX), chế biến thực phẩm và hàng chục nghìn cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, phân bố rộng khắp từ đô thị đến nông thôn, miền núi. Riêng lĩnh vực nông sản - thực phẩm có hơn 200 CSSX, chế biến quy mô doanh nghiệp và HTX, cùng 35 làng nghề truyền thống có liên quan đến chế biến thực phẩm như chè, bánh kẹo, rượu thủ công, sản phẩm từ thịt và nông sản địa phương. Bên cạnh đó là số lượng rất lớn hộ kinh doanh cá thể, quầy hàng, chợ truyền thống, cửa hàng tiện lợi, siêu thị và cơ sở dịch vụ ăn uống phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân và du khách.

Mục tiêu chung của kế hoạch là bảo đảm ATTP trong toàn bộ chuỗi từ sản xuất, chế biến, kinh doanh đến tiêu dùng; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời thực phẩm giả, kém chất lượng; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết và mùa lễ hội. Trên cơ sở đó, tỉnh đặt ra các mục tiêu cụ thể như: Hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm, tăng cường kiểm tra liên ngành từ tỉnh đến cơ sở, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và các cơ sở có nguy cơ cao mất ATTP.

Theo kế hoạch, các hoạt động được triển khai đồng bộ trên cả hai “mặt trận” là truyền thông và kiểm tra, giám sát. Đây được xem là giải pháp then chốt vừa nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm, vừa kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm trong bối cảnh số lượng cơ sở thực phẩm ngày càng gia tăng, chủng loại sản phẩm ngày càng đa dạng.

Cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tập trung kiểm tra tại chợ Vụ Bản, xã Lạc Sơn không để hàng giả, kém chất lượng xâm nhập thị trường chợ truyền thống tại khu vực nông thôn, miền núi.

Để công tác này được triển khai hiệu quả, thông tin kịp thời đến với mọi tầng lớp Nhân dân, các cơ quan chức năng xác định hoạt động truyền thông được triển khai liên tục trước, trong và sau Tết với nhiều hình thức đa dạng. Các cơ quan báo chí của tỉnh được huy động, tăng cường thời lượng tuyên truyền về ATTP. Đặc biệt, phát huy vai trò của hệ thống truyền thanh cơ sở tại xã, phường, khu dân cư. Nội dung tuyên truyền tập trung phổ biến các quy định pháp luật về ATTP; nâng cao kiến thức cho người dân trong lựa chọn, bảo quản, chế biến thực phẩm; cảnh báo nguy cơ mất ATTP, phòng ngừa ngộ độc rượu trong dịp Tết, lễ hội. Cùng với đó là việc công khai các cơ sở vi phạm, biểu dương các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, nhất là các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng nông sản an toàn, sản phẩm OCOP của tỉnh, qua đó tạo sức răn đe và lan tỏa các mô hình tích cực trong cộng đồng.

Đối với người tiêu dùng, ngành chức năng khuyến cáo không mua thực phẩm không rõ nguồn gốc, không bảo đảm điều kiện vệ sinh; không tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết; chủ động tố giác các hành vi vi phạm ATTP, góp phần hình thành “hàng rào xã hội” trong giám sát thực phẩm bẩn.

Không để “khoảng trống” về ATTP

Song song với truyền thông, công tác kiểm tra được triển khai quyết liệt, bài bản. Ở cấp tỉnh, các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương chủ trì thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tập trung vào các nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý và những mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết như thịt, thủy sản, bánh kẹo, rượu bia, thực phẩm chế biến sẵn. Đặc biệt, các CSSX, chế biến thực phẩm tập trung, cơ sở kinh doanh quy mô lớn, các điểm cung ứng thực phẩm phục vụ lễ hội được xác định là đối tượng trọng điểm trong kế hoạch kiểm tra.

Nhờ đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát nên các vi phạm về ATTP trên địa bàn tỉnh thời gian qua kịp thời được phát hiện, xử lý (Ảnh: Lực lượng chức năng kiểm tra tại chợ Tân Thịnh, phường Hoà Bình).

Tại cấp xã, phường, các đoàn kiểm tra liên ngành được thành lập theo phân cấp quản lý nhà nước về ATTP, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ địa bàn, không để phát sinh điểm nóng. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. Không chỉ dừng lại ở kiểm tra, xử lý vi phạm, tỉnh xác định bảo đảm ATTP là nhiệm vụ lâu dài, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Các địa phương được yêu cầu đưa tiêu chí bảo đảm ATTP, nhất là trong mùa lễ hội vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật trong truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, khuyến khích sản xuất, chế biến các sản phẩm truyền thống bảo đảm chất lượng và an toàn.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác bảo đảm ATTP dịp cuối năm và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn tỉnh không chỉ hướng tới mục tiêu trước mắt là một mùa Tết an toàn mà còn góp phần xây dựng thị trường thực phẩm minh bạch, bền vững, vì sức khỏe của cộng đồng, thể hiện quyết tâm của tỉnh trong việc đặt quyền lợi và sức khỏe người dân lên trên hết, trước hết.

Mạnh Hùng