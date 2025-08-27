Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho học sinh sinh viên, học viên

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành văn bản số 765/SGD&ĐT-HSSV ngày 25/8/2025 về việc bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông (ATGT) cho học sinh sinh viên, học viên (HSSVHV) đến trường.

Trường THPT Hạ Hòa thực hiện nghiêm việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT cho học sinh.

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm túc tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm ATGT cho HSSVHV đến trường - tháng 9/2025 và năm học 2025-2026. Phối hợp với các ngành có liên quan, chính quyền, công an, các tổ chức, doanh nghiệp... để triển khai các hoạt động ATGT, bảo đảm trật tự, ATGT khu vực cổng trường học.

Phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, vận động cha, mẹ, người giám hộ hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông, nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành quy tắc giao thông, có biện pháp quản lý và ký cam kết chấp hành pháp luật về ATGT, không giao xe máy cho con điều khiển khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Tổ chức cho phụ huynh và HSSVHV ký cam kết với nhà trường về việc chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; không giao xe mô tô, xe gắn máy cho học sinh, học viên khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe; yêu cầu HSSVHV viết cam kết với nhà trường về việc nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông và thực hiện quy tắc, ứng xử văn hóa khi tham gia giao thông ngay từ đầu năm học...

Hiền Mai