Bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền sau sáp nhập

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã bước đầu ổn định tổ chức và đưa trung tâm phục vụ hành chính công (TTPVHCC) vào hoạt động. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được còn không ít khó khăn, vướng mắc. UBND tỉnh đã thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống cơ sở, lắng nghe, ghi nhận và kịp thời tháo gỡ để bảo đảm chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Ổn định bộ máy

Chúng tôi có mặt tại TTPVHCC xã Thượng Cốc - đơn vị hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 xã Thượng Cốc, Văn Sơn và Miền Đồi ngay từ đầu giờ sáng đã có đông người dân đến giao dịch. Đồng chí Nguyễn Quốc Tiệp, Phó Chủ tịch UBND xã kiêm Giám đốc trung tâm cho biết: “Ngay sau khi đi vào hoạt động từ 1/7, chúng tôi bố trí cán bộ trực liên tục, ưu tiên giải quyết hồ sơ trong ngày, nhiều thủ tục chỉ mất 15 - 20 phút để trả kết quả”. Theo thống kê, từ ngày 1-28/7, trung tâm đã tiếp nhận 390 hồ sơ, trong đó, tiếp nhận trực tuyến 229 hồ sơ, đạt tỷ lệ 58,72%. Dù đạt kết quả ban đầu, song xã vẫn đối mặt nhiều khó khăn như phần mềm giải quyết thủ tục đôi lúc quá tải, người dân chưa cài đặt VNeID mức 1, 2; cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực như tài nguyên - môi trường, tài chính - kế hoạch, chuyển đổi số; cán bộ chuyên ngành công nghệ thông tin, y tế... còn thiếu...

Đoàn viên, thanh niên xã Yên Phú hướng dẫn người dân làm thủ tục hành chính

Xã Yên Phú được sáp nhập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Yên Phú, Bình Hẻm, Xuất Hóa với tổng diện tích tự nhiên trên 63,6km2, dân số 19.681 người. TTPVHCC của xã được bố trí tại nhà văn hóa, lực lượng đoàn viên thanh niên túc trực thường xuyên để hỗ trợ người dân. Bí thư Đoàn xã Bùi Tín Bồng cho biết: "Thực hiện văn bản chỉ đạo của Tỉnh Đoàn, Đoàn xã thành lập Đội xung kích tình nguyện vì Nhân dân phục vụ gồm 20 người. Đây là những người nắm chắc công nghệ. Đội tình nguyện đã phối hợp với cán bộ xã, hướng dẫn thủ tục cho hơn 200 lượt người, chủ yếu liên quan hồ sơ bảo trợ xã hội".

Là công dân đến làm thủ tục công chứng cho con đi học nghề, anh Bùi Văn Dũng ở xóm Chuông Bắp, xã Xuất Hóa (cũ) phải vượt 20 cây số để đến trung tâm. Anh Dũng chia sẻ: "Đến đây, được cán bộ hướng dẫn làm thủ tục nhanh chóng, tôi rất hài lòng. Hiện nay, nhiều xóm ở xa nên người dân chúng tôi chỉ mong muốn làm thủ tục nhanh gọn, thuận tiện, hướng tới ứng dụng giải quyết trực tuyến cho người dân để việc đi lại đỡ tốn kém, mất thời gian".

Xã Quyết Thắng được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Định Cư, Chí Đạo và Quyết Thắng, địa bàn rộng, dân số đông, nằm trên địa bàn 38 xóm. Thực hiện chủ trương sáp nhập, xã đã nhanh chóng thành lập các cơ quan chuyên môn, xây dựng quy chế hoạt động, kiện toàn bộ máy lãnh đạo, các công chức chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc để hoạt động đảm bảo đồng bộ, thông suốt. Từ ngày 1 - 28/7/2025, không kể ngày nghỉ, cán bộ TTPVHCC đã tiếp trên 3.000 lượt người dân đến giao dịch, trong đó tiếp nhận, giải quyết 350 hồ sơ, đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn...

Hướng tới nền hành chính hiện đại

Từ những khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện, để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, thời gian tới, Chủ tịch UBND xã Yên Phú Bùi Thanh Tùng đề nghị tỉnh sớm ban hành quyết định phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, đồng thời tăng cường tập huấn chuyên môn cho cán bộ sau sáp nhập. Xã cũng mong được đầu tư trụ sở làm việc tập trung và trang thiết bị phục vụ hoạt động công vụ.

Tại xã Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc TTPVHCC Quách Văn Thái kiến nghị tỉnh và các sở, ngành sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về phân quyền, xử lý cán bộ dôi dư; hỗ trợ kinh phí nâng cấp hạ tầng và có chính sách đặc thù cho xã sáp nhập còn khó khăn, bảo đảm hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, hiệu quả.

Để hỗ trợ các xã, UBND tỉnh đã thành lập nhiều tổ công tác xuống cơ sở, kiểm tra thực tế, nắm bắt tình hình vận hành và kịp thời tháo gỡ vướng mắc. Lãnh đạo các sở, ngành cũng đồng hành trực tiếp với cơ sở. Đồng chí Phạm Thế Hải, Phó Giám đốc Sở KH&CN cho biết: “Sở đã huy động chuyên gia và phối hợp với VNPT trực tiếp hỗ trợ các xã, phường khắc phục lỗi phần mềm, xử lý tình trạng nghẽn mạng, hỗ trợ kỹ thuật phần mềm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính”.

Đồng chí Bùi Thị Thuý Bình, Phó Giám đốc Sở Tư pháp khẳng định, các tổ công tác của sở thường xuyên xuống cơ sở, hỗ trợ nghiệp vụ cho cán bộ tư pháp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay tại địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính thông tin: Sở đã ban hành hướng dẫn theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xử lý đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng để sớm hỗ trợ các xã ổn định hoạt động.

Đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 10 của UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của các xã trong việc sớm ổn định tổ chức, đưa TTPVHCC vào hoạt động. Đồng chí nhấn mạnh: Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi phân cấp mạnh cho cơ sở, yêu cầu đội ngũ cán bộ phải có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Về nhiệm vụ thời gian tới, các xã tiếp tục quan tâm đến hoạt động của TTPVHCC thông suốt, đầu tư cơ sở vật chất và con người. Chú trọng xây dựng quy hoạch tổng thể, hướng tới phát triển lâu dài, bền vững, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới. Các sở, ngành liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị từ cơ sở, báo cáo cấp thẩm quyền sớm giải quyết...

Việc sắp xếp đơn vị hành chính mở ra cơ hội phát triển mới cho các địa phương, song cũng đặt ra nhiều yêu cầu cao hơn về điều hành và phục vụ. Với sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, sự chủ động của cấp xã và đồng hành của các sở, ngành, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kỳ vọng sẽ vận hành thông suốt, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Hương Lan