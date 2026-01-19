Báo giá vách kính mặt dựng mới nhất năm 2026 - HTWindow

Trong khoảng chục năm trở lại đây, vách kính mặt dựng đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các tòa nhà văn phòng, showroom và biệt thự sang trọng. Không chỉ mang lại vẻ ngoài hào nhoáng, hệ thống này còn là giải pháp lấy sáng và cách nhiệt thông minh. Tuy nhiên, vấn đề được các chủ đầu tư quan tâm nhất chính là: Báo giá vách kính mặt dựng hiện nay là bao nhiêu? Đơn vị nào thi công uy tín với mức giá cạnh tranh nhất? Để có cái nhìn tổng quan và chủ động hơn trong việc dự trù ngân sách, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây.

Báo giá vách kính mặt dựng năm 2026 tại HTWindow

Mức giá của vách mặt dựng không cố định mà biến thiên dựa trên: Thương hiệu nhôm + Loại kính + Phụ kiện + Biện pháp thi công. Tại HTWINDOW, chúng tôi minh bạch hóa mọi chi phí để chủ đầu tư dễ dàng kiểm soát ngân sách:

Chi tiết sản phẩm Đơn giá(VNĐ) Kính cường lực 8mm 480.000/m2 Kính cường lực 10mm 580.000/m2 Kính cường lực 12mm 680.000/m2 Kính cường lực 15mm 1.050.000/m2 Kính cường lực 19mm 1.550.000/m2 Chân nhện 1 chân 520.000/cái Chân nhện 2 chân 750.000/cái Chân nhện 4 chân 1.150.000/cái

Chi phí thi công vách kính mặt dựng có thể thay đổi do nhiều yếu tố ảnh hưởng

Để có dự toán chính xác nhất cho công trình, quý khách vui lòng lưu ý các khoản chi phí bổ sung sau:

- Phụ kiện và vật tư phụ: Chi phí cho hệ thống keo Silicon kết cấu, gioăng EPDM và phụ kiện dao động từ 200.000 - 550.000 VNĐ/bộ (tùy theo quy cách thiết kế).

- Chính sách lắp đặt: Phí nhân công từ 100.000 - 200.000 VNĐ/m2. HTWINDOW miễn phí lắp đặt cho các dự án tại nội thành Hà Nội và TP.HCM trong bán kính 15km.

- Phí vận chuyển: Với các công trình ngoại tỉnh, chi phí vận tải sẽ được tính thêm khoảng 50.000 - 150.000 VNĐ/m2 tùy khoảng cách.

- Thuế VAT: Đơn giá trên website thường là giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (10%).

- Yếu tố nâng cấp: Đơn giá sẽ thay đổi nếu khách hàng lựa chọn các dòng kính Low-E cản nhiệt, phụ kiện cao cấp (Hafele, Cmech) hoặc yêu cầu thiết kế khó như kính uốn cong.

Tuy nhiên, để tri ân khách hàng và hỗ trợ tối đa về chi phí đầu tư, HTWINDOW hiện triển khai chương trình khuyến mãi độc đáo ngay trên hệ thống website chính thức: Chương trình VÒNG QUAY MAY MẮN với cơ hội nhận mã giảm giá trực tiếp lên đến 7% vào tổng giá trị hợp đồng thi công.

Khách hàng chỉ cần truy cập website, thực hiện vòng quay để nhận mã ưu đãi độc quyền. Đây là giải pháp giúp chủ đầu tư sở hữu hệ vách kính đẳng cấp với mức giá “mềm” nhất thị trường. Đồng thời với số tiền tiết kiệm 7% cho một dự án vách kính lớn có thể lên đến hàng trăm triệu đồng - một con số không hề nhỏ để bạn tái đầu tư vào các hạng mục nội thất khác.

HTWindow đang triển khai nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng

Tại sao báo giá vách kính mặt dựng có sự chênh lệch lớn?

Trên thực tế, báo giá vách kính mặt dựng không có một mức giá cố định cho mọi công trình. Chi phí thực tế phụ thuộc vào 4 yếu tố then chốt sau đây:

- Hệ nhôm sử dụng: Các dòng nhôm cao cấp như Maxpro.JP (Nhật Bản) với công nghệ mạ ED bền màu 50 năm sẽ có giá cao hơn so với nhôm Xingfa hay nhôm định hình trong nước.

- Chủng loại kính: Kính cường lực đơn, kính dán an toàn hay kính hộp Low-E (cản nhiệt)? Trong năm 2026, kính hộp Low-E đang là xu hướng nhờ khả năng tiết kiệm điện năng vượt trội.

- Hệ mặt dựng thi công: Hệ Stick (lắp ráp tại chỗ) thường có giá thấp hơn so với hệ Unitized (gia công sẵn tấm panel tại nhà máy) do sự khác biệt về công nghệ và thiết bị cẩu lắp.

- Vị trí và quy mô công trình: Những tòa nhà chọc trời đòi hỏi biện pháp thi công an toàn phức tạp, vận thăng và bảo hiểm cao hơn, do đó đơn giá trên mỗi m2 cũng sẽ thay đổi.

Hãy liên hệ HTWindow để được báo giá chi tiết kèm ưu đãi tốt nhất

HTWindow – Đơn vị thi công vách kính mặt dựng chuyên nghiệp, giá tốt

Giữa hàng trăm đơn vị nhôm kính trên thị trường, HTWINDOW tự hào khẳng định vị thế là đối tác chiến lược cho các công trình trọng điểm. Chúng tôi không chỉ cung cấp vật tư, mà mang đến giải pháp tổng thể từ tư vấn, thiết kế bản vẽ kỹ thuật đến thi công hoàn thiện vách kính mặt dựng.

Sự khác biệt của HTWINDOW nằm ở năng lực sản xuất vượt trội với nhà máy hiện đại và đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm. Mỗi dự án đều được tính toán kỹ lưỡng về áp lực gió và độ an toàn kết cấu, đảm bảo công trình bền vững trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt của thời tiết.

Báo giá vách kính mặt dựng năm 2026 tại HTWINDOW được xây dựng dựa trên tiêu chí mang lại giá trị thực cho khách hàng. Với sự kết hợp giữa vật liệu cao cấp và quy trình thi công đạt chuẩn, chúng tôi tự tin kiến tạo nên những công trình bền vững cho bạn.

Hãy gọi tới hotline 0924.76.7979 - 0988.755.279 hoặc truy cập ngay Website của chúng tôi để tham gia Vòng quay may mắn và nhận được các ưu đãi hấp dẫn nhất.