Bao La đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030, xã Bao La đang tập trung cụ thể hóa nghị quyết bằng những kế hoạch hành động sát thực tiễn, gắn với từng chỉ tiêu phát triển và nhiệm vụ cụ thể ở từng lĩnh vực. Từ điều hành phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới đến cải cách hành chính, chuyển đổi số, cách triển khai ấy cho thấy địa phương đang từng bước đưa nghị quyết vào đời sống.

Lãnh đạo xã Bao La nắm bắt đời sống Nhân dân, gắn triển khai nghị quyết với thực hiện an sinh xã hội ở cơ sở.

Lượng hoá thành đầu việc

Theo đồng chí Hà Công Nghị - Bí thư Đảng ủy xã Bao La, ngay sau Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030, tại các cuộc họp giao ban của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, một yêu cầu được quán triệt xuyên suốt là: mỗi mục tiêu trong nghị quyết phải được chuyển thành việc cụ thể, có người phụ trách, có thời hạn hoàn thành và có kết quả để kiểm đếm.

Tinh thần ấy nhanh chóng được thể hiện bằng những bước triển khai cụ thể. Trên cơ sở mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, UBND xã đã ban hành Quyết định số 68/QĐ-UBND, xác định 16 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 làm căn cứ để từng cơ quan chuyên môn, từng bộ phận xây dựng kế hoạch thực hiện. Không giao việc theo kiểu chung chung, xã duy trì chế độ giao ban lãnh đạo hằng tuần, họp thường kỳ hằng tháng để rà từng nhiệm vụ, kiểm từng tiến độ, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai.

Chỉ riêng trong tháng 3/2026, UBND xã đã tiếp nhận, xử lý 715 văn bản đến, ban hành 139 văn bản chỉ đạo, điều hành trên các lĩnh vực. Sau những con số ấy là quá trình chuyển hóa từng định hướng lớn của nghị quyết thành đầu việc cụ thể trong quản lý, điều hành hằng ngày.

Điển hình như ở lĩnh vực nông nghiệp, xã thành lập 8 đoàn kiểm tra xuống cơ sở đôn đốc sản xuất vụ xuân, hướng dẫn người dân gieo cấy đúng khung thời vụ, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng. Với mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, các bộ phận chuyên môn đang rà soát từng tiêu chí, xây dựng lộ trình thực hiện cho cả giai đoạn 2026 - 2030 thay vì chờ đến cuối nhiệm kỳ mới tổng hợp, đánh giá.

Không chỉ tập trung vào lĩnh vực kinh tế, nghị quyết còn được cụ thể hóa trong những nhiệm vụ được xem là nền tảng cho phát triển dài hạn. Xã Bao La đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2026, kiện toàn Trung tâm Phục vụ hành chính công; xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đề xuất 1,265 tỷ đồng cho nhiệm vụ này trong năm 2026.

"Điều địa phương hướng tới là tạo ra một cơ chế để mỗi cán bộ, mỗi bộ phận đều thấy rõ phần việc của mình trong thực hiện nghị quyết. Khi từng mục tiêu đã được chia thành việc cụ thể, giao trách nhiệm rõ ràng, việc thực hiện nghị quyết trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị” - đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Bao La nhấn mạnh.

Chuyển động từ nghị quyết

Cách làm quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện đang từng bước tạo ra những chuyển biến rõ hơn trên nhiều lĩnh vực của xã Bao La.

Trong lĩnh vực kinh tế, sản xuất nông nghiệp - trụ cột sinh kế của phần lớn người dân Bao La tiếp tục được duy trì ổn định và giữ vai trò nền tảng trong phát triển địa phương. Ngay sau Tết Nguyên đán, người dân đồng loạt xuống đồng sản xuất vụ Xuân, bảo đảm khung thời vụ; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai đồng bộ từ cơ sở. Từ việc sản xuất được giữ nhịp ổn định, đời sống dân cư từng bước cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện giảm còn 9,06%. Qua đó phản ánh hiệu quả bước đầu của quá trình cụ thể hóa nghị quyết vào phát triển kinh tế và nâng cao thu nhập cho người dân. Năm 2025, Đảng bộ xã hoàn thành mục tiêu thu ngân sách tăng trên 10%/năm, tạo thêm dư địa đầu tư cho hạ tầng và các chính sách an sinh, từng bước củng cố nguồn lực phát triển bền vững cho địa phương.

Xã Bao La đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Ở lĩnh vực quản trị hành chính - nơi phản ánh trực tiếp chất lượng điều hành của bộ máy cơ sở, kết quả bước đầu cho thấy chuyển biến khá rõ. Trong tháng 3/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 468 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 100% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4 đạt 100%, tỷ lệ số hóa hồ sơ đạt 100%. Những con số này cho thấy việc cụ thể hóa nghị quyết bằng cải cách hành chính, chuyển đổi số đã bắt đầu tác động đến chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Không chỉ ở kinh tế và hành chính, nhiều lĩnh vực an sinh - xã hội cũng cho thấy dấu hiệu chuyển động tích cực. Công tác giáo dục được đẩy mạnh chuẩn hóa dữ liệu, triển khai học bạ số; lĩnh vực y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm với hàng nghìn đối tượng được cấp, rà soát thẻ bảo hiểm y tế, thực hiện đầy đủ chế độ cho người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, giao quân đạt 100% chỉ tiêu, tình hình địa bàn cơ bản ổn định.

Hiện xã vẫn còn những khó khăn không thể phủ nhận như: nhân lực chuyên môn ở một số lĩnh vực còn thiếu; tình hình tội phạm, nhất là ma túy vẫn tiềm ẩn phức tạp. Song nhìn tổng thể, những kết quả bước đầu cho thấy, nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đang từng bước được hiện thực hóa bằng chuyển biến cụ thể trong điều hành và đời sống. Từ những chuyển động ấy có thể thấy, ở Bao La, nghị quyết dần hiện thực hóa bằng chính những thay đổi đang diễn ra trên từng lĩnh vực của đời sống địa phương.

Nguyễn Yến