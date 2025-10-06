Bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

7h hôm nay, khi đang ở phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão Matmo suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, dự báo gây mưa cho trung du, miền núi phía bắc Việt Nam.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết sức gió mạnh nhất của áp thấp nhiệt đới là 61 km/h, cấp 7, giật tăng hai cấp. Hướng đi không chếch bắc như trước mà theo hướng tây, tốc độ 20-25 km/h. Vài giờ nữa, áp thấp nhiệt đới sẽ vào vùng núi Bắc Bộ và suy yếu thành vùng áp thấp vào chiều nay.

Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) sáng nay vẫn còn gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao 2-3 m. Trên đất liền các tỉnh Quảng Ninh và Lạng Sơn có gió cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão Matmo sẽ gây mưa cho Bắc Bộ. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Từ nay đến hết đêm mai, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa 100-200 mm, cục bộ trên 300 mm, cảnh báo nguy cơ mưa cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 50-150 mm, cục bộ trên 200 mm, cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Hà Nội mưa 50-100 mm, có nơi trên 150 mm.

Bão Matmo hình thành ngày 1/10 từ áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía đông Philippines, một ngày sau vượt qua đảo Luzon (Philippines) vào Biển Đông với sức gió cấp 10, trở thành cơn bão thứ 11 ở khu vực này trong năm nay. Đến sáng 5/10, bão đạt cực đại cấp 13, giật cấp 15 khi cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) 70 km, cách Quảng Ninh khoảng 420 km.

Trung tâm Dự báo Khí tượng đưa ra hai kịch bản đường đi của bão. Thứ nhất, bão sau khi vào vịnh Bắc Bộ sẽ chếch lên phía bắc, đi sâu vào lục địa Trung Quốc. Thứ hai, bão vào vịnh Bắc Bộ, chủ yếu di chuyển trên biển, ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Thực tế, bão đã đi theo kịch bản thứ nhất, tác động đến Việt Nam vì thế giảm nhiều so với dự báo.

Ứng phó với bão, Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh mầm non, phổ thông nghỉ học. TP Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Ninh Bình đã cấm biển, tạm ngừng cấp phép cho tàu thuyền ra khơi.

