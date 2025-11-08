Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 8-11-2025

Người cán bộ hết lòng vì người nghèo

2025-11-09 18:25:00 baophutho.vn Giản dị, gần gũi và hết lòng vì dân là cảm nhận của nhiều người dân xã Mường Hoa khi nhắc đến Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng. Là cán bộ dân...

Công ty Thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ...

2025-11-09 17:39:00 baophutho.vn Ngày 9/11, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo về việc mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ cùng ngày.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư số 9, xã Bản Nguyên

2025-11-09 17:23:00 baophutho.vn Chiều 9/11, khu dân cư số 9 - Cao Xá, xã Bản Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam...

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên

2025-11-09 11:53:00 baophutho.vn Sáng 9/11, thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân trong thôn có lãnh đạo...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương dự Ngày hội Đại đoàn...

2025-11-09 11:48:00 baophutho.vn Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...

Thời tiết ngày 9/11: Bão Fung-wong di chuyển nhanh và có cường độ rất mạnh

2025-11-09 06:38:00 Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và...