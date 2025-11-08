Báo Phú Thọ: Mời đọc Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 8-11-2025

{title}
Đức Anh
baophutho.vn Giản dị, gần gũi và hết lòng vì dân là cảm nhận của nhiều người dân xã Mường Hoa khi nhắc đến Phó Chủ tịch UBND xã Đinh Sơn Tùng. Là cán bộ dân...
baophutho.vn Ngày 9/11, Công ty Thuỷ điện Hoà Bình thông báo về việc mở 1 cửa xả đáy qua đập tràn lúc 18 giờ cùng ngày.
baophutho.vn Chiều 9/11, khu dân cư số 9 - Cao Xá, xã Bản Nguyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam...
baophutho.vn Sáng 9/11, thôn Xây Dựng, xã Bình Xuyên tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Dự và chung vui với cán bộ, Nhân dân trong thôn có lãnh đạo...
baophutho.vn Ngày 9/11, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc...
Dự báo sang ngày 10/11, bão trên khu vực đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 14, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25-30km/h và...
baophutho.vn Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của các địa phương trong tỉnh, sáng 8/11, khu dân cư (KDC) số 4, xã Xuân Lũng đã tổ chức Ngày hội Đại...