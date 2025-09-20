Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 20-9-2025

Khai mạc hội thao chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội...

2025-09-20 09:32:00 baophutho.vn Ngày 20/9, tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND...

Sắp xếp, tinh gọn đầu mối bên trong các đơn vị sự nghiệp công lập...

2025-09-20 07:26:00 Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập...

Thời tiết ngày 20/9: Áp thấp nhiệt đới suy yếu, không còn ảnh...

2025-09-20 06:59:00 Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên...

Xã Phù Ninh: Cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục...

2025-09-20 06:23:00 baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước trên...

Hợp lý nguồn vốn, tạo đột phá cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

2025-09-19 15:58:00 baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung bố trí và triển khai nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...

Công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm...

2025-09-19 14:28:00 baophutho.vn Sáng 19/9, xã Minh Đài long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970...