Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 20-9-2025

baophutho.vn Ngày 20/9, tại Nhà luyện tập và Thi đấu thể thao tỉnh, Đảng bộ UBND tỉnh tổ chức khai mạc Hội thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ UBND...
Bộ Nội vụ vừa có công văn đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh) nghiên cứu, rà soát sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 1 giờ ngày 20/9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới (suy yếu từ bão số 8) ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc; 114,3 độ Kinh Đông, trên...
baophutho.vn Xác định cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực thi nhiệm vụ của cơ quan nhà nước trên...
baophutho.vn Từ đầu năm đến nay, tỉnh đã tập trung bố trí và triển khai nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào...
baophutho.vn Sáng 19/9, xã Minh Đài long trọng tổ chức lễ công bố Quyết định xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia: Địa điểm Khu Kinh tế Thanh niên năm 1970...
baophutho.vn Ngày 19/9, Hiệp hội Thương mại Đài Loan chi hội Bắc Ninh thông qua Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Phú Thọ tổ chức chương trình trao tặng thiết bị giáo...