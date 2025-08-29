Báo Phú Thọ: Mời đọc số Báo Phú Thọ Cuối tuần phát hành ngày 30/8/2025

{title}
{publish}
{head}
Đức Anh
baophutho.vn Thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 * 2/9/2025), xã Vân Sơn vừa phối hợp với Chi...
baophutho.vn 101 hộ nghèo các xã Yên Thủy, Lạc Lương, Yên Trị đã được đón niềm vui trong ngôi nhà mới vững chãi, mở ra hy vọng về tương lai tươi sáng hơn....
baophutho.vn Thực hiện chỉ đạo của Cục Đường sắt Việt Nam tại Văn bản số 1902/CĐSVN-PCTT ngày 19/8/2025, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh vừa yêu cầu các...
baophutho.vn Hòa chung trong không khí cả nước hân hoan, phấn khởi hướng về kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc...
baophutho.vn Trung tâm Phục vụ hành chính công (TTPVHCC) của tỉnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phục vụ hành chính công và nhiệm vụ kiểm soát Trung tâm Hành...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiều điểm ghi nhận lượng mưa lớn vượt ngưỡng 70mm, trong đó có những nơi mưa đặc biệt lớn: Thuyền Quan (Hưng Yên) 150,2mm,...
baophutho.vn Phú Thọ - Điểm đến hút khách nhân dịp Quốc khánh 2/9