Bảo quản trứng bằng cách đông lạnh được không?

Trứng là nguyên liệu đa năng và thiết yếu. Có thể bảo quản trứng được từ 3 đến 5 tuần trong ngăn mát tủ lạnh, vậy có đông lạnh trứng được không?

1. Không bảo quản trứng sống nguyên vỏ bằng cách đông lạnh

Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), không được bảo quản trứng bằng cách đông lạnh trứng sống còn nguyên vỏ. Khi trứng sống đông lạnh, chất lỏng bên trong sẽ nở ra, khiến vỏ bị nứt. Kết quả là, phần bên trong của trứng có thể bị hỏng và có nguy cơ nhiễm khuẩn.

Việc đông lạnh trứng sống còn nguyên vỏ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết cấu, làm cho lòng đỏ trở nên đặc và giống như gel, khiến chúng khó sử dụng trong nấu ăn hoặc làm bánh sau khi rã đông.

Ngoài ra, cũng không nên đông lạnh trứng luộc chín hoặc lòng đào, vì lòng trắng có thể trở nên dai và nhiều nước khi rã đông.

Có thể đông lạnh lòng đỏ, lòng trắng hoặc toàn bộ trứng đã đánh tan để bảo quản.

2. Các phần nào của trứng có thể bảo quản bằng cách đông lạnh?

Các loại trứng sau đây có thể được đông lạnh an toàn và cho kết quả tốt:

Lòng trắng trứng sống.

Lòng đỏ trứng sống.

Toàn bộ trứng sống đã được lấy ra khỏi vỏ và đánh đều.

Các món trứng đã nấu chín...

3. Tác động của việc bảo quản trứng đông lạnh lên lòng trắng và lòng đỏ trứng

Trứng gồm hai phần chính là lòng đỏ và lòng trắng, mỗi phần sẽ có phản ứng khác nhau khi đông lạnh.

Về kết cấu

Lòng trắng: Lòng trắng trứng chủ yếu là nước và protein. Việc đông lạnh và rã đông không gây ra thay đổi đáng kể về kết cấu sau khi nấu. Thậm chí, việc này còn có thể cải thiện khả năng tạo bọt của lòng trắng, giúp làm ra các món bánh nướng nhẹ và xốp như bánh bông lan. Một nghiên cứu cho thấy, quá trình đông lạnh khiến một số protein trong lòng trắng thay đổi cấu trúc, từ đó giúp lòng trắng tạo bọt tốt hơn sau khi rã đông.

Lòng đỏ: Khi lòng đỏ trứng sống được đông lạnh, nó sẽ trở nên đặc và giống như gel, hay còn gọi là quá trình gel hóa. Nghiên cứu cho rằng hiện tượng này là do sự hình thành của các tinh thể đá bên trong lòng đỏ.

Tuy nhiên, vẫn có thể đông lạnh lòng đỏ bằng cách thêm một chút đường hoặc muối vào trước khi đông lạnh để ngăn ngừa quá trình gel hóa, giúp lòng đỏ sau khi rã đông có kết cấu tốt hơn. Bạn cũng có thể đông lạnh lòng đỏ sau khi đã trộn đều với lòng trắng, hỗn hợp này rất thích hợp để làm các món như trứng bác, bánh nướng hoặc các món hầm.

Về hương vị

Đông lạnh khó có thể làm thay đổi hương vị của trứng sống hoặc trứng đã nấu chín. Tuy nhiên, các thành phần được thêm vào trong quá trình xử lý có thể ảnh hưởng đến hương vị. Ví dụ, lòng đỏ trứng sống có thể có vị hơi ngọt hoặc mặn tùy thuộc vào việc đã trộn với đường hay muối trước khi đông lạnh.

Ngoài ra, các sản phẩm trứng đông lạnh có thể chứa chất bảo quản hoặc các thành phần khác làm thay đổi mùi vị. Nếu quan tâm đến hương vị, hãy đọc kỹ danh sách thành phần trên bao bì trước khi mua.

4. Cách đông lạnh trứng khác nhau

Có thể đông lạnh lòng đỏ và lòng trắng trứng sống (để riêng hoặc trộn lẫn), cũng như các món trứng đã nấu chín như trứng đúc hoặc bánh nướng mặn. Lòng đỏ và lòng trắng trứng sống đông lạnh được đến 12 tháng, trong khi các món ăn từ trứng đã nấu chín nên được rã đông và hâm nóng lại trong vòng 2 - 3 tháng.

Đông lạnh toàn bộ trứng

Đập trứng ra bát và đánh đều cho đến khi lòng đỏ và lòng trắng hòa quyện hoàn toàn.

Đổ hỗn hợp vào hộp đựng an toàn cho tủ đông. Để dễ dàng rã đông và nấu ăn, bạn nên đông lạnh riêng hỗn hợp của mỗi quả trứng.

Ghi lại ngày đông lạnh và số lượng trứng trong mỗi hộp trước khi cho vào tủ đông.