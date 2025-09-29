Bão số 10 đang trên đất liền Nghệ An - Hà Tĩnh, cường độ cấp 9-10, giật cấp 12

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 5h ngày 29/9, vị trí tâm bão ở khoảng 18.6 độ Vĩ Bắc; 105.4 độ Kinh Đông, trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 9-10 (75-102km/h), giật cấp 12. Dự báo: Trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20-25km/h.

Do ảnh hưởng của bão số 10, tại các trạm đã ghi nhận:

- Cô Tô (Quảng Ninh): gió mạnh cấp 7, giật cấp 9- Bạch Long Vĩ (Hải Phòng): gió mạnh cấp 8, giật cấp 9- Hòn Ngư (Nghệ An): gió mạnh cấp 9, giật cấp 13, nước dâng do bão 1,6m- Cồn Cỏ (Quảng Trị): gió mạnh cấp 10, giật cấp 11- Diễn Châu (Nghệ An): gió mạnh cấp 11, giật cấp 13- Hoành Sơn (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 11, giật cấp 14- Kỳ Anh (Hà Tĩnh): gió mạnh cấp 10, giật cấp 12

Dự báo đến 16h ngày 29/9, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, 20-25km/h, đi sâu vào đất liền, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, vị trí ở khoảng 19,7 độ vĩ Bắc - 102,8 độ kinh Đông, trên khu vực Thượng Lào. Cường độ dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm ở khoảng Vĩ tuyến 17,0N-20,0N; phía Tây kinh tuyến 108,0E. Rủi ro thiên tai cấp độ 3 ở vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (bao gồm đảo Hòn Ngư, đặc khu Cồn Cỏ); Bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu).

Dự báo tác động của bão:

Vùng biển từ Thanh Hóa đến Quảng Trị (Hòn Ngư, Cồn Cỏ): cấp 6–8, gần tâm bão cấp 9–10, giật cấp 12; sóng 3,0–5,0m, biển động rất mạnh. Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu): cấp 6–7, giật cấp 8–9; sóng 2,0–4,0m, biển động mạnh

Ven biển và các đảo các tỉnh từ Hải Phòng – Nghệ An có nước dâng do bão cao từ 0,5-1,5m. Cảnh báo: Nguy cơ ngập tại các khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông do nước dâng bão kết hợp với triều cường và sóng lớn vào sáng ngày 29/9.

Trên đất liền Nghệ An – Hà Tĩnh: cấp 7–9, vùng gần tâm bão cấp 10–11, giật cấp 13. Quảng Ninh – Thanh Hóa: cấp 6–7, giật cấp 8–9.

Ngày 29–30/9, Đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, Nam Sơn La – Lào Cai, Thanh Hóa – Hà Tĩnh có mưa lớn, với tổng mưa 150–250mm, có nơi >400mm. Các nơi khác Bắc Bộ & Bắc Quảng Trị: 100–200mm, có nơi >300mm. Cảnh báo mưa cường suất lớn (>200mm/3h).

