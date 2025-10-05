Bão số 11 đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách Quảng Ninh khoảng 550km

{title}
Hồi 5 giờ sáng 5/10, bão số 11 (Matmo) đang mạnh cấp 12, giật cấp 15 trên vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km. Dự kiến, sáng mai (6/10), bão sẽ giảm xuống cấp 9, đổ bộ tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa.
Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 5 giờ sáng 5/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 5 giờ sáng 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25km/giờ.
Đến 16 giờ chiều 5/10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.
Đến 4 giờ sáng 6/10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 106,1 độ kinh đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.
Trên biển có gió mạnh, sóng lớn, biển động dữ dội
Trên biển, vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao 4-6m, vùng gần tâm bão 6-8m, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Từ chiều 5/10, vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5/10, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3-5m, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).
Bão có thể gây ngập lụt khu vực ven biển do nước dâng cao
Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng có nước dâng do bão cao từ 0,4-0,6m. Đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều và tối 5/10.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng nguy hiểm như tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển.
Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.
Trên đất liền, từ đêm 5/10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11. (Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió). Khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 4-5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.
Bão gây mưa lớn tại nhiều tỉnh Bắc Bộ, Thanh Hóa
Từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, ở khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3 giờ); khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.
Khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10 có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
Nguồn nhandan.vn
