Bão số 11 đang mạnh cấp 12, giật cấp 15, cách Quảng Ninh khoảng 550km

Hồi 5 giờ sáng 5/10, bão số 11 (Matmo) đang mạnh cấp 12, giật cấp 15 trên vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km. Dự kiến, sáng mai (6/10), bão sẽ giảm xuống cấp 9, đổ bộ tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng gây gió mạnh, sóng lớn trên biển và mưa lớn tại Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 11 phát lúc 5 giờ sáng 5/10/2025. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 5 giờ sáng 5/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc; 112,3 độ kinh đông, trên vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 150km về phía đông, cách Quảng Ninh khoảng 550km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 20-25km/giờ.

Đến 16 giờ chiều 5/10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20-25km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ bắc; 109,8 độ kinh đông, trên khu vực phía tây bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 250km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ.

Đến 4 giờ sáng 6/10, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, với tốc độ 20km/giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ vĩ bắc; 106,1 độ kinh đông, trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm xuống cấp 9, giật cấp 12. Rủi ro thiên tai: Cấp 3 tại vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, khu vực đất liền ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên.