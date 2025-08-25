Bão số 5 đã vào đất liền khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh, gió giật cấp 13

Từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 25/8, do ảnh hưởng bão số 5, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn khiến nước dâng cao, gây ngập tại các đoạn đường, ngầm tràn các xã khu vực biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Trị.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào hồi 18h ngày 25/8, vị trí tâm bão số 5 vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 105,8 độ Kinh Đông, trên đất liền khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh. Sức gió mạnh nhất cấp 11 (103-117km/h), giật cấp 13.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10-15km/h

Từ 17 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút ngày 25/8, do ảnh hưởng bão số 5, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Phú Thọ, Quảng Ninh có mưa từ 30-60mm, có nơi trên 100mm; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa từ 80-120mm, có nơi trên 200mm; Quảng Trị có mưa từ 20-40m, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: An Bình, Đại Đồng, Mai Hạ, Vân Sơn, Yên Thủy, Yên Trị; Bao La, Cao Phong, Cao Sơn, Đà Bắc, Dũng Tiến, Hương Cần, Lạc Lương, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Lương Sơn, Mai Châu, Mường Bi, Mường Hoa, Mường Thàng, Ngọc Sơn, Hòa Bình, Kỳ Sơn, Tân Hòa, Thống Nhất, Pà Cò, Quy Đức, Quyết Thắng, Tân Lạc, Tân Mai, Tân Pheo, Thịnh Minh, Thung Nai, Thượng Cốc, Tiền Phong, Toàn Thắng, Yên Phú, Yên Sơn; An Nghĩa, Bản Nguyên, Bình Tuyền, Bình Xuyên, Cao Dương, Cự Đồng, Đào Xá, Đức Nhàn, Hoàng An, Hội Thịnh, Hợp Kim, Khả Cửu, Kim Bôi, Liên Hòa, Liên Sơn, Mường Động, Mường Vang, Nật Sơn, Nhân Nghĩa, Vĩnh Yên, Xuân Hòa, Phùng Nguyên, Sơn Đông, Tam Đảo, Tam Dương, Tam Nông, Tề Lỗ, Thanh Thủy, Thổ Tang, Thọ Văn, Tiên Lữ, Tu Vũ, Văn Miếu, Vĩnh An, Vĩnh Hưng, Vĩnh Phú, Vĩnh Thành, Vĩnh Tường (tỉnh Phú Thọ).

Tại tỉnh Quảng Ninh gồm các xã, phường: Kỳ Thượng, Cao Xanh, Mông Dương, Thống Nhất; Đặc khu Vân Đồn, Hải Hòa, Hải Lạng, Lương Minh, An Sinh, Bãi Cháy, Bình Khê, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đông Mai, Hà Lầm, Hạ Long, Hà Tu, Hoàng Quế, Hoành Bồ, Hồng Gai, Quang Hanh, Tuần Châu, Uông Bí, Vàng Danh, Việt Hưng, Yên Tử, Quảng La.

Thủy triều dâng cao tràn qua đê vào tuyến phố Hồ Xuân Hương, khu du lịch Sầm Sơn (Thanh Hóa).

Đối với tỉnh Thanh Hóa là các xã, phường: Cẩm Thạch, Cẩm Thủy, Cẩm Tú, Cổ Lũng, Điền Lư, Đồng Lương, Hóa Quỳ, Kiên Thọ, Linh Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Mậu Lâm, Minh Sơn, Ngọc Liên, Như Thanh, Như Xuân, Quý Lương, Thạch Lập, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thành Vinh, Thường Xuân, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh, Yên Thắng; Bá Thước, Bát Mọt, Cẩm Tân, Cẩm Vân, Công Chính, Điền Quang, Giao An, Hiền Kiệt, Hồi Xuân, Hợp Tiến, Mường Lý, Mường Mìn, Nam Xuân, Ngọc Lặc, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Phú Lệ, Phú Xuân, Pù Luông, Quan Sơn, Sơn Điện, Tam Lư, Tam Thanh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thanh Kỳ, Thiên Phủ, Thiết Ống, Thượng Ninh, Trung Hạ, Trung Lý, Trung Sơn, Trung Thành, Trường Lâm, Vân Du, Xuân Du, Xuân Thái, Xuân Tín, Yên Khương, Yên Nhân, Yên Phú, Yên Thọ; Mường Chanh, Mường Lát, Na Mèo, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Sơn Thủy, Tam Chung.

Các xã, phường có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở ở tỉnh Nghệ An như Anh Sơn, Châu Hồng, Châu Lộc, Đông Hiếu, Giai Xuân, Hạnh Lâm, Hùng Chân, Kim Bảng, Minh Hợp, Mường Chọng, Mường Ham, Nghĩa Đồng, Nghĩa Hành, Nghĩa Hưng,Nghĩa Khánh, Tây Hiếu, Thái Hòa, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tam Đồng, Tam Hợp, Tân An, Tân Kỳ, Tân Phú, Thành Bình Thọ, Thông Thụ, Tiên Đồng, Tiền Phong, Xuân Lâm, Yên Xuân; Anh Sơn Đông, Bích Hào, Bình Chuẩn, Cam Phục, Cát Ngạn, Châu Bình, Châu Tiến, Con Cuông, Đại Đồng, Hoa Quân, Mậu Thạch, Môn Sơn, Mường Quàng, Nghĩa Đàn, Nhân Hòa, Quế Phong, Sơn Lâm, Thuần Trung, Vạn An, Vĩnh Tường; Bắc Lý, Châu Khê, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Khuông, Hữu Kiệm, Keng Đu, Lượng Minh, Mường Lống, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Na Loi, Na Ngoi, Nậm Cắn, Nga My, Nhôn Mai, Tam Quang, Tam Thái, Tri Lễ, Tương Dương, Yên Hòa, Yên Na.

Cùng với đó tại tỉnh Hà Tĩnh gồm các xã, phường: Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Đồng, Đức Quang, Hà Linh, Hồng Lộc, Hương Bình, Hương Đô, Hương Khê, Hương Phố, Hương Xuân, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Mai Phụ, Nghi Xuân, Bắc Hồng Lĩnh, Hải Ninh, Hoành Sơn, Nam Hồng Lĩnh, Sông Trí, Vũng Áng, Phúc Trạch, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Sơn Tiến, Thạch Khê, Thạch Xuân, Thượng Đức, Trường Lưu, Tùng Lộc, Vũ Quang; Đức Minh, Đức Thọ, Hương Sơn, Kim Hoa, Sơn Giang, Sơn Hồng, Tứ Mỹ; Sơn Kim 1.

Ngoài ra tại tỉnh Quảng Trị gồm các xã, phường: Bắc Trạch, Bố Trạch, Dân Hóa, Đồng Lê, Đông Trạch, Hòa Trạch, Hoàn Lão, Kim Điền, Kim Phú, Minh Hóa, Nam Ba Đồn, Nam Gianh, Phong Nha, Phú Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Tân Thành, Trung Thuần, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn; Nam Trạch, Đồng Sơn, Trường Ninh, Trường Sơn; Hướng Phùng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Trường Phú.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1; riêng tỉnh Hà Tĩnh cấp 2.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 0 giờ đến 16 giờ ngày 25/8, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Ninh và từ Thanh Hoá đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to đến rất to như: Vạn Mai (Phú Thọ) 135,2mm ; Phong Cốc(Quảng Ninh) 125,2mm; Bái Thượng (Thanh Hoá) 185,4mm; Yên Thượng (Nghệ An) 172,4mm; Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 542,6mm, Hồ Sông Rác (Hà Tĩnh) 476.8mm; Hồ Sông Thai (Quảng Trị) 328,8mm, Hồ Vực Tròn (Quảng Trị) 307mm...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Nguồn vietnamplus.vn