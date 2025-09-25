Bão số 9 (Ragasa) giật cấp 11, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km

Hồi 4 giờ sáng 25/9, bão số 9 (Ragasa) mạnh cấp 9, giật cấp 11, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km. Do ảnh hưởng của bão, đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, biển động mạnh. Từ sáng nay đến hết đêm 26/9, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, đề phòng ngập úng, lũ quét, sạt lở đất.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 9 phát lúc 5 giờ sáng 25/9/2025. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ sáng 25/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc; 109,5 độ kinh đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 170km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-88km/giờ), giật cấp 11. Di chuyển theo hướng tây, tốc độ khoảng 20km/giờ.

Do ảnh hưởng của bão số 9, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Đến 4 giờ sáng 26/9, bão số 9 di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,5 độ vĩ bắc, 106,9 độ kinh đông, trên đất liền khu đông bắc Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6, giật cấp 8. Rủi ro thiên tai: Cấp 3: vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông, khu vực bắc vịnh Bắc Bộ, ven biển phía đông bắc.

Đến 4 giờ sáng 26/9, bão số 9 tiếp tục di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20km/giờ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. . Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp mạnh cấp 6.

Do ảnh hưởng của bão,trên biển, vùng biển phía tây bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-8, giật cấp 10, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.

Khu vực bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, sóng biển cao 2-3m, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh.

Tàu, thuyền, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động mạnh của gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng do bão.

Trên đất liền, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Hải Phòng có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10; khu vực sâu trong đất liền phía đông bắc bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ sáng 25/9 đến hết đêm 26/9, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 450mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Từ ngày 25/9 đến 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 2-báo động 3; đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã lên mức báo động 1-báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão rộng, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

