Bảo vệ an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành kế hoạch về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ ngày 1/8 - 15/9/2025.
Sau gần 2 tháng thực hiện đợt cao điểm, Công an toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra làm rõ 230 vụ phạm tội về trật tự xã hội; phát hiện, bắt giữ, khởi tố 180 vụ ma tuý, với 267 đối tượng; xử lý 609 vụ về kinh tế, môi trường, với 621 đối tượng, số tiền xử phạt gần 5 tỷ đồng. Cùng với đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì thường xuyên.
Lực lượng an ninh kiểm tra công tác bảo vệ bên trong hội trường nơi diễn ra Đại hội.
Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I diễn ra trong hai ngày 29, 30/9, Công an tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng triển khai biện pháp ở cấp độ cao nhất, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội từ sớm, từ xa trên địa bàn toàn tỉnh và các khu vực, địa điểm, tuyến đường dẫn đến nơi tổ chức Đại hội, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, những sơ xuất dù nhỏ nhất.
Lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai phương án phân luồng, dẫn đoàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi các đại biểu Đảng, Nhà nước về điểm tổ chức Đại hội.
Trong đó, Công an tỉnh đã khảo sát, đánh giá, dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch tổng thể bảo vệ Đại hội và kế hoạch bố trí lực lượng bảo đảm ANTT khu vực tổ chức Đại hội; nơi ăn, nghỉ của đại biểu, hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Đại hội và các hoạt động chào mừng Đại hội. Đồng thời, chủ động xây dựng, triển khai phương án phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong các ngày diễn ra Đại hội.
Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kiểm tra an toàn hệ thống chữa cháy.
Huy Thắng
