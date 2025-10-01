Bắt 2 đối tượng trộm cắp tài sản trị giá 2,5 tỷ đồng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Ninh (SN 1998, trú tại thôn Chợ Cánh, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) và Nguyễn Tất Tùng (SN 1998, trú tại thôn Phổ, xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự.

2 đối tượng Ninh và Tùng tại cơ quan Công an

Trước đó, ngày 24/9/2025, một công ty tại xã Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ) phát hiện bị mất 48 thùng linh kiện điện tử, tổng trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng.

Trưa 25/9, đại diện công ty đến Đồn Công an Khu công nghiệp Bá Thiện trình báo. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo Văn phòng Cơ quan CSĐT phối hợp với Đồn Công an KCN Bá Thiện tiến hành điều tra.

Kết quả điều tra làm rõ Nguyễn Hữu Ninh - công nhân làm việc tại kho của công ty, do nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên đã rủ Nguyễn Tất Tùng (lái xe của công ty) cùng thực hiện.

Khoảng 17h ngày 19/9/2025, Ninh vận chuyển 48 thùng hàng đặt lên pallet tại cửa kho. Đến 18h cùng ngày, Tùng lái xe tải vào kho, Ninh dùng xe nâng bốc số hàng lên thùng xe, sau đó Tùng xuất trình giấy tờ giả để qua cổng bảo vệ.

Tang vật vụ án

Tiếp đó, 2 đối tượng tháo dỡ thùng, lấy linh kiện điện tử cho vào bao tải rồi đem bán cho một cơ sở thu mua phế liệu được 45 triệu đồng. Trong đó, Ninh hưởng 30 triệu, Tùng hưởng 15 triệu.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng điều tra đã xác định và bắt giữ 2 đối tượng. Các lệnh, quyết định tố tụng của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã được Viện KSND khu vực 8 tỉnh Phú Thọ phê chuẩn. Đến ngày 28/9/2025, cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ vật chứng của vụ án. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Long Dương