Bắt đầu hành trình của hai thế hệ đội tuyển Việt Nam

Cuộc so tài với Lào (ngày 19/11) ở vòng loại Asian Cup 2027 là trận đấu cuối cùng của đội tuyển VN trong năm 2025, đánh dấu khép lại nấc thang đầu tiên sau chu trình chuyển giao thế hệ.

Tiếp tục làm mới đội tuyển

Ở đợt hội quân tháng 11, HLV Kim Sang-sik không tập trung thế hệ U.23 lên đội tuyển VN. Các nhân tố trẻ được ưu tiên sang Trung Quốc đá giải giao hữu quốc tế 2025 (gặp U.23 Trung Quốc, U.23 Hàn Quốc và U.23 Uzbekistan) từ ngày 12 - 18/11. Do đó, quá trình trẻ hóa tạm thời dừng lại trong tháng này.

Đội tuyển VN cần chuyển mình

Tuy nhiên, cuộc cách mạng ở đội tuyển sẽ tiếp tục diễn ra. Ông Kim đã gọi những nhân tố mới mẻ, như Khổng Minh Gia Bảo (CLB Công an TP.HCM), Nguyễn Trần Việt Cường (Becamex TP.HCM), Trần Bảo Toàn (Ninh Bình), cùng Nguyễn Gia Hưng - phát hiện của ông Kim ở đợt tập trung trước.

Cũng giống đợt tập trung tháng 9, khi những tân binh như Trần Hoàng Phúc, Đinh Quang Kiệt được trao gửi niềm tin, dù các cầu thủ mới có trụ lại để đua suất đá chính hay không, thì việc HLV người Hàn Quốc “đãi cát tìm vàng” ở V-League nhằm tìm làn gió mới cho đội tuyển VN vẫn là nỗ lực đáng trân trọng.

Đội tuyển VN cần tiếp tục cải tổ với luồng gió cạnh tranh ở mọi tuyến. Dễ thấy nhiều vị trí của đội đang rơi vào xáo trộn nhân sự, như thủ môn, trung vệ, hậu vệ trái, tiền vệ trung tâm... Tuy nhiên, trong năm 2025 vốn được dành ra để thanh lọc đội tuyển quốc gia, đây là sự bất ổn... dễ chịu. Bởi ông Kim cần xào xáo các tuyến để chọn lọc nhân tố giỏi, thay vì cố định từ đầu một bộ khung.

Chính cuộc xáo trộn trước thềm AFF Cup 2024 đã giúp ông Kim khai phá nên Nguyễn Đình Triệu, Doãn Ngọc Tân, Bùi Vĩ Hào, Nguyễn Hai Long. Đây đều là nhân tố đóng “vai phụ” thời người tiền nhiệm, nhưng đã vụt sáng, góp công đưa đội tuyển VN lên đỉnh Đông Nam Á.

Dù không phải tân binh nào cũng đủ sức thành trụ cột như Đình Triệu, Ngọc Tân, nhưng mỗi gương mặt đều mang hy vọng thay đổi. Hai trận gặp Nepal hồi tháng 10 đã cho thấy đội tuyển VN chạm ngưỡng, cả về thể chất lẫn ý tưởng chơi bóng. Cần có sự thay đổi, vì bước ra biển lớn châu Á (thậm chí ở sân chơi Đông Nam Á), học trò ông Kim có thể phải gặp những đội mạnh như Nhật Bản, Hàn Quốc, hay Indonesia với trên dưới 15 cầu thủ nhập tịch.

Đội tuyển VN cần diện mạo mới, và khi nhiều trụ cột đã đạt giới hạn trình độ, ý tưởng sẽ đến từ những viên ngọc lâu nay ít được khai phá.

Cơ hội cho Gia Bảo và Việt Cường

Khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) chưa chốt án phạt xử thua đội tuyển Malaysia ở các trận gặp VN và Nepal vì cáo buộc giả mạo giấy tờ, đội tuyển VN vẫn phải thắng cả hai trận còn lại để nuôi hy vọng. Trong đó, màn chạm trán Lào là trận Quang Hải cùng đồng đội phải thắng đậm nhằm vãn hồi niềm tin.

Quyết tâm của ông Kim được nhìn thấy thông qua danh sách triệu tập. Tân binh được triệu tập, nhưng gam màu chủ đạo vẫn là cựu binh. Ông Kim muốn đảm bảo sự an toàn.

Tuy nhiên, cũng giống cách HLV người Hàn Quốc đã dùng trung vệ trẻ Phạm Lý Đức (hiệp 2 trận gặp Malaysia), hay thủ môn Trần Trung Kiên, trung vệ Nguyễn Hiểu Minh (đá chính trận gặp Nepal), những nhân tố mới vẫn sẽ có không gian để chứng tỏ mình, dù chỉ là vài phút trong trận đấu diễn ra trên sân Lào.

Trung vệ trẻ Gia Bảo có thể được ra sân ở màn thư hùng đội tuyển VN nhiều khả năng không chịu áp lực lớn nơi hàng thủ. Gia Bảo khó so với lứa trụ cột, nhưng anh có lối đá lăn xả, đeo bám tốt cùng khát khao chứng tỏ mình. Đây là yếu tố tạo nên mảnh ghép vững chãi tiềm năng ở tuyến thủ, nơi nhiều gương mặt quen thuộc sa sút.

Bộ đôi Việt Cường và Gia Hưng cũng có cơ hội chứng tỏ, khi ông Kim cần làm mới hệ thống tấn công vốn đang nghèo nàn ý tưởng chơi. Điểm chung của cả hai là có khả năng tì đè, che chắn tốt, giúp lối chơi trực diện với những đường bóng nhanh, bổng của đội tuyển VN có thêm điểm đến tin cậy.

Trước đối thủ đã thua 14 bàn trong 4 trận gần nhất như Lào, hàng công của thầy Kim cần “khai hỏa” ào ạt trở lại để tìm kiếm tự tin. Một trận đấu thăng hoa có ý nghĩa lớn, để các tân binh thêm tự tin trên hành trình mới.

Nguồn thanhnien.vn